En medio de una mayoría de comentarios, en redes, a favor de un conductor que disparó contra quien le robaba el espejo del vehículo, el secretario de Paz y Cultura de Cali, Fabio Cardozo, señaló que la justicia debe decidir si fue un acto de legítima defensa.



En redes le han criticado con el argumento de falta de seguridad en esta capital. Cardozo, quien es abogado, dijo que no hay ‘justicia por mano propia’, sí hay legítima defensa y eso lo define la justicia. Anotó que no puede aplaudir linchamientos ni muertes.



Fue en la tarde del pasado miércoles, 8 de febrero, en la carrera 1 con Calle 15, donde un hombre se propuso cometer el robo de espejo a una camioneta que estaba virtualmente estacionada por un trancón de vehículos.



El conductor reaccionó y le propinó un disparo al presunto atracador que fue llevado a un centro asistencial. Aunque en principio se dijo que había muerto, el paciente permanece bajo pronóstico médico reservado.



De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor disponía de la documentación para el arma.



Cardozo dijo que el ciudadano se debe someter al peso de la Ley. Anotó que la persona es parte de una empresa de seguridad. En este caso se debe precisar si actuó o no de manera desproporcionada contra un hombre que pretendía robarlo, dijo el hoy secretario de Paz y Cultura Ciudadana.



Secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, Fabio Cardozo Foto: Archivo particular

La posición del abogado Cardozo suscitó polémica y críticas como que en la ciudad no hay seguridad. El funcionario dijo que no existe el concepto justicia por mano propia, como se plantea. Para eso está el Estado, la Policía y la Justicia.



"En este caso específico se argumenta en redes que uno no pude dejarse robar y que el Estado debe proteger a todas las personas de bien. Eso no es cierto, el Estado debe proteger a todas las personas e incluso hasta los delincuentes tienen derechos. Todos tenemos derecho a la vida y es precisamente, el punto".



El Secretario de Paz dijo que "estamos aquí preocupados porque en Cali se están presentando linchamientos. Y en este caso está al borde de la muerte una persona que iba a robarle un espejo. Y recibe un balazo en la cabeza. Ese asunto tendrá que dirimirlo un juez de la República".



Explicó que "la crítica que me están haciendo a mí , realmente, se la hacen al ordenamiento jurídico qwe sustenta las relaciones entre los ciudadanos. Yo estoy aquí en representación del Estado reivindicando el derecho a la vida, así sea el de un delincuente que osó quitarle el espejo a un carro".

Las posiciones se dividen. En redes, Wilfredo Quiñones dice: "La gente se enoja pero es la verdad, si el señor roba el espejo y es capturado es un delito menor mientras el otro señor enfrenta homicídio. El problema está en la falta de seguridad y en la debilidad de las instituciones para que estas cosas no sucedan".



Mientras que Óscar Andrés Moncada anota: "Quién dijo liberarlos. Es un hecho puntual el que se analiza y es si yo puedo matar a una persona porque le quita un espejo a mí carro. Así simple. Creo que eso fue lo que pasó. El pillo arrancó el espejo y recibió un disparo. Vamos a normalizar eso?"

Alvaro García advierte: "Puse un comentario acerca de la muerte de un pelado que mataron por robarse un espejo en Cali. Me he ganado desde amenazas hasta buenas vibras. Qué enfermedad tiene el país. Ojalá algún día entendamos que toca hacer las paces pa’ avanzar".



¿Hay problemas de inseguridad?

Cardozo anotó como aclaración que "yo me movilizo sin esquema de seguridad, ando por las calles de Cali, expuesto a que pasen las cosas que pasan en Colombia. Yo no porto armas. Las armas aquí solo deberían portarlas los agentes de Policía".



Y señaló que "no soy el responsable de la seguridad pero admito que tenemos problemas de seguridad y que hay que mejorarla, como hay que mejorarla en Colombia, como hay que mejorarla en el hemisferio, hasta en Estados Unidos.porque allá hay una libertad en el comercio de armas. Desde mi posición respaldo la decisión presidencial de restringir el porte de armas".



Luego anotó que "sería distinto si la otra persona estuviera armada porque hay una legítima defensa. En este caso era una persona en condición de indigencia y ahora está al borde la muerte. Ojalá se salve".

