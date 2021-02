‘Hay rabia de unas personas y sentí una cacería de brujas'

Este año comenzó con decisiones trascendentales por parte de Fabiola Perdomo. Es la actual secretaria de Bienestar Social de Cali, quien quedó inmersa en una polémica desde diciembre del año pasado por cuenta de la contratación de 120.100 ayudas alimentarias, entre mercados, bonos de compra y ollas comunitarias, dentro de la urgencia manifiesta en la ciudad para la emergencia sanitaria provocada por el covid-19.

(Puede leer: Hallaron cadáver de joven con soga al cuello, en un automóvil en Cali)



La funcionaria habló sobre los alcances del contrato por el cual la Personería Distrital la sancionó a finales de ese 2020, en primera instancia, por presunta violación de los términos de contratación estatal, arrojando una suspensión de siete meses en el cargo.



Explicó cómo ha sido su defensa frente a la decisión de la Personería, en diciembre, cuatro meses después, de que la Contraloría de Cali informó, el 14 de agosto del año pasado y tras visita fiscal, que archivaba la denuncia al analizar los precios en el mercado y la idoneidad de los contratistas. “Se evidencia que los contratistas corresponden a grandes superficies (...), evidenciando que las mismas, al momento de contratar contaban con la idoneidad requerida para efectuar tal negocio jurídico con el distrito”.



Perdomo reveló a EL TIEMPO su decisión de retirarse de la Secretaría, “no para darles gusto a sus detractores”, como lo indicó, sino porque considera que ha sido blanco de ataques heredados dentro de una ‘cacería de brujas’, de algunos sectores políticos y porque sostuvo que quiere defenderse como ciudadana, pues su nombre fue mancillado.



¿Cómo fue el contrato?



Tuvimos dos estrategias: una de contención de covid y una misional que es la de comedores comunitarios. Los comedores comunitarios son un programa permanente que viene desde hace muchos años, en el marco de combatir el hambre. Se dan raciones a 48.000 personas diarias con 16.000 millones de pesos anuales.



El contrato cuestionado...



El otro es el de contención de covid. Era responsabilidad de toda la Alcaldía, con Desarrollo Económico, Bienestar Social y varios secretarios. En esa estrategia tuvimos tres modalidades. Una inicial fue compra de mercados. En total se entregaron 120.100 ayudas, dentro de las cuales, estaban 93.400 bonos de compra -cada uno a 80.000 pesos- y 640 ollas comunitarias. Los mercados los entregamos de puerta en puerta. En un comienzo, a las personas más vulnerables, la mayoría vive del rebusque y al cerrar la ciudad, esas personas de qué iban a vivir. Básicamente se entregaron en el oriente y en la ladera, pero comenzaron a aparecer nuevas personas vulnerables. Compramos unos bonos. Ubicamos y priorizamos unos sectores y poblaciones que no tenían recursos, no tenían qué comer, había trabajadoras de la noche, población trans.



¿Cuánto fue el costo?



De 60.000 millones de pesos se asignaron 23.100 millones para las 120.100 familias. Cada familia con tres o cuatro personas para ocho días (900.000 personas). Todo se compró en las grandes superficies: Almacenes La 14, Surtifamiliar, Éxito, Supertiendas Cañaveral, Comfandi (...) No tuvimos ni un solo problema de sobrecostos, porque se hizo con los precios legales.



(Le recomendamos: Niña de cuatro años habría sido asesinada por su propio padre en Cali)



Usted ha dicho que hubo algunos políticos que empezaron estos cuestionamientos. ¿Eso dio pie a la sanción de la Personería?



Sí, pero una cosa son los mercados y otra cosa es la operación logística para entregar los mercados. Pero la gente se quedó con la idea de que los señalamientos eran por los mercados. Pero nunca fueron los mercados. Fueron por la operación logística.



¿Eso fue lo que la Personería cuestionó?



Sí, la Personería no cuestionó los precios. Eso es un error, la Personería no habla de valores, eso no le compete. Es la Contraloría y fue este estamento que el 14 de agosto de 2020 cerró la citación. No encuentra sobrecostos en valores y a pesar de que la Contraloría cierra ese 14 de agosto, llegan dos anónimos a la Contraloría General, en Bogotá, diciendo que hay sobrecostos. ¿Cómo comparan Cali con Medellín? No leyeron los contratos. La Contraloría me exoneró. Cali tuvo una estrategia de seguridad alimentaria de 24 horas los siete días de la semana. Aquí hicimos todo, hacíamos pedagogía sobre el autocuidado. Pero la Personería dice que no podía hacerse el contrato con urgencia manifiesta, que debía haberse hecho por otro procedimiento. Es un tema de interpretación.



¿En qué va el proceso?



No encuentro garantías en la Personería, porque no tuvo en cuenta fallos del Consejo de Estado ni de la Procuraduría ni un concepto de la oficina Jurídica de la Alcaldía en casos similares. Como la Personería no tuvo en cuenta ninguno de los fallos ni el concepto, ni siquiera para decirme que no servían, no encuentro garantías y solicité al procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, que él asumiera el poder preferente en la segunda instancia, porque no tenia garantía jurídica para mi defensa. El Procurador revisó y el 18 de enero asignó el poder preferente al encontrar méritos. No puedo decir aún que vaya a ganar, pero el Procurador no hubiera aceptado el poder preferente, si no hubiera mérito. Me tiene tranquila, porque yo actué en derecho, en el marco de la Ley y de la ética.



¿A qué atribuye estas denuncias?



Aquí pasaron varias cosas, las ganas de protagonismo. Hay rabia de unas personas que habían perdido con el gobierno, rabia de que nos estaba yendo bien en el territorio, que nos ganamos el respeto y el cariño de la gente con Salud, Bienestar Social, con el Alcalde liderando procesos a las 3, 4 de la mañana. Pero empezó una ‘cacería de brujas’. El tiempo me permitirá demostrar que actuamos correctamente, que actuamos en derecho. Me retiro de la Secretaría (...) No me podrán decir que me robé un peso. Tengo 25 años de carrera, fui concejal, secretaria privada de Mariana Garcés (exministra de Cultura), trabajé con Amparo Carvajal, también, en la Unidad de Víctimas y en la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Amparo Carvajal y Mariana Garcés pueden dar fe de mi actuar. Yo tengo mi conciencia tranquila.



(Además puede leer: El teatro caleño lucha para no cerrar sus puertas ante la crisis)



Asegura que obró bajo la Ley, ¿pero al retirarse no estaría dándoles la razón a sus detractores?



Mi patrimonio es mi nombre, mi trayectoria de 25 años que me ha abierto puertas. No voy a permitir que acaben con mi nombre y se afecte a mi hija por intereses mezquinos. Voy a salir a defenderme como una ciudadana (...) No me gusta heredar ni amores ni odios. Como ciudadana voy a tener más oportunidad de defenderme.



¿El Alcalde qué ha dicho?



Tengo una muy buena relación con el señor Alcalde, de respeto. Es un hombre al que le agradezco la oportunidad, es un hombre que me ha acompañado. La relación es de un respeto total.



¿Se retira y qué vendrá para Fabiola Perdomo?



Van a tener Fabiola para rato.



¿Será como aspirante a la Alcaldía de Cali?



No. Pero quiero salir y tener la libertad para definir luego cuál es mi futuro personal y profesional.



CALI

Lea otras noticias del Valle del Cauca

La pelea entre bandas que atemoriza a los habitantes de Buenaventura

Video de agresión a un agente de Tránsito en municipio de El Cerrito



Expulsaron a tres estudiantes en Univalle por violencia de género