La estatua de Sebastián de Belalcázar mejoró en su tobillo derecho y su espada volvió a sus manos.

Las fracturas que el monumento sufrió ya fueron reparadas.



Así lo informaron el alcalde Jorge Iván Ospina y el subsecretario de Patrimonio de Cali, Leonardo Medina, al recordar que el costo fijado por la aseguradora se mantuvo en 290 millones de pesos.



El monumento quedó casi en el suelo, luego de que un grupo de indígenas misak lo derribó el 28 de abril del año pasado, cuando el paro nacional se estaba iniciando. Fue una manifestación por el exterminio sufrido por sus comunidades en la Conquista española y por los asesinatos de nativos que vienen de décadas atrás hasta la actualidad.



Pero la Administración distrital no precisa todavía la fecha del regreso de Belalcázar al pedestal en el vacío mirador del oeste.



“Es importante, entonces, que no solamente se piense que se coloque la estatua con contexto histórico, sino que animemos nuevos monumentos para posibilitar la visibilización de todos los que habitamos el espacio”, manifestó el mandatario.



"Debemos adelantar primero estas labores de diálogo con las comunidades para que no vaya a sufrir ningún otro tipo de derribamiento o acto vandálico", dijo el subsecretario Medina.

En los próximos días se citará una nueva jornada de concertación con la comunidad.



Así mismo, el funcionario recordó que representantes de poblaciones indígenas y de afrodescendientes se han venido reuniendo con delegados de la Alcaldía para hablar de los monumentos en la ciudad para estos grupos sociales, como se viene planteando desde el año pasado, en el paro.



“Las comunidades indígenas nos han dicho que más que un monumento lo que quieren es un espacio donde también puedan realizar sus ritos, sus manifestaciones y de usos y costumbres”, sostuvo el subsecretario de Patrimonio de la ciudad.



Sobre lo que esperan las comunidades afrodescendientes, el funcionario dijo que sí están interesadas en que haya un monumento en tributo a estas comunidades y se espera sea construido de manera colectiva.



Se aspira, además, a que esté acorde con los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para instalarlo en algún lugar de la capital del Valle del Cauca.



Según el subsecretario de Patrimonio de Cali, la restauración ha estado a cargo de la persona que en Popayán también tiene la tarea de restaurar la estatua del conquistador y que también fue derribada en la capital caucana. Medina dijo que la estatua en Cali está en un sitio seguro.



Días después del desplome del conquistador, el artista Álvaro Márquez había colocado la escultura de una cabra que había creado de la chatarra con apoyo de voluntarios para su fundición y armazón.



Sin embargo, hubo división de opiniones.



Su creador dijo que lo hizo para llevar esperanza como símbolo de trabajo y unión.



Luego en la Alcaldía buscaron al artista, quien retiró su obra.



El pedestal volvió a quedar desocupado, como sigue hoy.



