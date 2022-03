Desde el 28 de abril del 2021, cuando indígenas Misak la derribaron de su pedestal, la estatua del fundador de Cali, Sebastián de Belalcázar, ha estado en el centro de una polémica, hasta ahora, sin un final a la vista.

Los habitantes de la capital del Valle del Cauca han estado divididos desde hace cerca de un año: Unos piden que la estatua de bronce, elaborada por el escultor Victorio Macho e instalada el 25 de julio de 1937 en la calle 7 Oeste con carrera 2 del barrio Arboleda, regrese a su sitio original. Otros exigen que no sea reinstalada.



El personero de Cali, Hárold Cortés, se ubicó entre quienes piden el regreso de la efigie a su lugar y para esto emitió una acción preventiva en contra de la Administración Distrital, en la cual señala que “la estatua debe volver a su pedestal en el menor tiempo posible para responder a las múltiples quejas ciudadanas frente a la demora de la Alcaldía de Cali con la reinstalación de la estructura”.



Cortés explicó que “la preservación y el mantenimiento de los bienes patrimoniales son una obligación a cargo del Distrito. Por eso, desde esta Personería, instamos a la Administración para que gestione de manera inmediata la reinstalación de la estatua, en atención a sus cualidades y valores de carácter cultural que representa en el ámbito local, nacional e internacional”.



Para el personero no hay para que la estatua no esté ya reinstalada sí ya fue restaurada. “Desde el pasado 3 de diciembre del 2021 ya se había informado por parte del contratista restaurador la finalización del trabajo, el cual fue recibido por funcionarios de la Alcaldía el 30 de diciembre del 2021. Pero a la fecha no ha sido reinstalada, por lo que la entidad no encuentra justificación para que el Distrito no haya procedido con la instalación de este bien patrimonial”.

'Buscamos las mejores condiciones'

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha afirmado que la estatua de Sebastián de Belalcázar retornará a su sitio original, pero también, en otros lugares de la ciudad se levantarán monumentos que recuerden el legado indígena y afrodescendiente que hay en la ciudad.



Cabe recordar que los indígenas, puntualmente los Misak, argumentan que no se puede rendir homenaje a Sebastián de Belalcázar por los asesinatos y destierros de nativos que cometió durante la Conquista de América. Belalcázar, quien nació en Córdoba, España, fue militar, navegante y explorador. Fundó a Cali el 23 de julio de 1536.



Belalcázar también fundó a Popayán, capital del departamento del Cauca, donde su estatua igualmente fue derribada.



Ronald Mayorga, secretario de Cultura de la Alcaldía de Cali, admitió que es cierto que la estatua de 330 kilos de peso ya fue restaurada, pero explicó que no se puede reubicar nuevamente, como lo pide el Personero de Cali, porque se debe garantizar su seguridad.



“Estamos diseñando el protocolo, diseñando todo un plan de protección, cuidado y salvaguarda para el monumento, porque no queremos que vuelva a ser objeto de nuevos hechos vandálicos que lo puedan deteriorar”, afirmó Mayorga en diálogo con este medio.



El funcionario subrayó que la restauración de la estatua “no le costó un solo peso a los caleños”, pero en un eventual nuevo siniestro, la asegurado no podría asumir nuevamente su reparación. La restauración costó 290 millones de pesos.



Con relación a los monumentos que exalten la herencia aborigen y ‘afro’, Mayorga dijo que paralelo al regreso del Belalcázar, también podamos contar en Cali con una representación del aporte de la Cali indígena y ‘afro’, en otros dos lugares.

