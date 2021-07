Piden al alcalde el retorno de Belalcázar por la fundación de Cali

En el Concejo de Cali se elevó el clamor por el regreso de la estatua de Sebastián de Belalcázar a su pedestal en el oeste de Cali, sobre todo, porque se avecina la fecha del aniversario por la fundación de la ciudad.

Cali cumplirá 485 años y fue fundada por el conquistador español. El monumento fue derribado por indígenas misak, el pasado 28 de abril.



Ante los riesgos de un desplome que causara algún incidente, la Alcaldía lo retiró para iniciar su proceso de restauración y, al tiempo, según la Alcaldía, se convocaron unas mesas de diálogo para analizar el futuro de la estatua sobre si regresaba y en qué condiciones.



Los indígenas manifiestan que todos estos conquistadores representan el horror, el genocidio y el exterminio que se continúa viviendo en la actualidad, planteamiento que sigue en la mesa de diálogo.



Belalcázar tiene el tobillo derecho fracturado y no puede aferrarse a su espada como lo hizo en los 83 años que estuvo en pie, en el tradicional mirador.



No obstante, el concejal Roberto Rodríguez dijo que la ciudad celebrará la fundación sin su fundador. Por eso pidió cuentas al gobierno distrital sobre cuándo será el retorno del monumento.



Señaló que se espera respuesta a la menor brevedad y dijo que ojalá para el 25 de julio, Belalcázar esté de vuelta.



“Celebraremos 485 años de fundación en un pedestal vacío dada la acción vandálica", dijo el cabildante, quien rechaza estos actos contra los monumentos, así como contra bienes públicos y privados.



“Los plazos dados por el gobierno distrital ya se están cumpliendo, pero la restauración y devolución de la estatua del fundador de Cali sigue tirada en la III Brigada del Ejército a la espera de su restaurador”, precisó el concejal.



“A pocos días del aniversario de fundación de la ciudad debo alzar la voz en protesta por estas gestiones tardías que solo nos muestran la antipatía y desdén con nuestro monumento", anotó Rodríguez.



El concejal Juan Martín Bravo Castaño coincidió con Rodríguez en que en la conmemoración de los 485 años de fundación de Cali, el ícono de su historia debe volver a su lugar de origen.



“El alcalde (Jorge Iván Ospina) ha dicho abiertamente que le gustan los monumentos, por eso debe volver Belalcázar a su pedestal", sostuvo Bravo.



Hay tres peticiones a la Alcaldía que están siendo evaluadas en la mesa ciudadana para que, a través del diálogo, se llegue a una conclusión que le permita a la Administración tomar la mejor decisión sobre el futuro de la polémica estatua.



Una de ellas tiene que ver con quienes no desean el regreso de Belalcázar a esta zona del oeste y que sea trasladado a un sitio donde pueda explicarse a esta generación y a las futuras.



La segunda es de quienes quieren verlo de vuelta.



Otros de los defensores de esta propuesta son los miembros de la junta directiva de la Sociedad de Mejoras Públicas.



Directivas de la Sociedad de Mejoras Públicas expresaron en esa semana del 28 de abril que este es un ícono histórico, artístico, cultural y paisajístico que no debió ser atacado.



“Un monumento se transforma en un símbolo y poner en el lugar placas explicativas de las transculturaciones de nuestro mestizaje étnico e histórico es importante. En vez de quitar uno, sería más contundente erigir otros monumentos a los indígenas y a los esclavos africanos". explicaron miembros de la Sociedad, en un comunicado.



"Tendríamos así un nuevo mirador que conservaría la historia de su pasado, abriéndose a una ciudad cosmopolita que integra diversas tradiciones no excluyentes y por lo contrario, nos enseñarían que todos debemos compartir una ciudad. Porque si de acabar con el patrimonio cultural se tratara, nos quedaríamos sin historia”, añadieron en este estamento.



En la Sociedad de Mejoras también esperan que la estatua vuelva a su pedestal, el 25 de julio.



La tercera propuesta y es la que ha recibido apoyo especial de investigadores de universidades, como la del Valle, donde plantean que haya un regreso, pero con una resignificación de Belalcázar durante La Conquista.



Esto significaría que se contaría la historia de su llegada al continente, pero haciendo un reconocimiento al genocidio vivido por los indígenas por parte de los conquistadores.



En esta mesa de diálogo hay también historiadores, abogados, los mismos indígenas y representantes de la Sociedad de Arquitectos del Valle.



Sin embargo, como lo explicaron en la Alcaldía, la reparación de Belalcázar ha tomado más tiempo para pensar en que vuelva para este 25 de julio.



En septiembre de 2020, cuando derribaron la estatua en Popayán, la Alcaldía de Cali acudió a una tela blanca para protegerla simbólicamente.



Días después del pasado 28 de abril, cuando la estatua en la capital vallecaucana fue tirada hacia el suelo, el artista Álvaro Márquez colocó la escultura de una cabra que había creado de la chatarra con apoyo de voluntarios para su fundición y armazón.



Su creador dijo que lo hizo para llevar esperanza como símbolo de trabajo y unión.



Luego en la Alcaldía buscaron al artista, quien retiró su obra. El pedestal volvió a quedar desocupado, como está en la actualidad.



CALI