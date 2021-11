El retorno de Sebastián de Belalcázar es un hecho: Ministro de Defensa

El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que espera que pronto se vuelva a reinstalar la estatua de Sebastián de Belalcázar, derribada el pasado 28 de abril, cuando se inició el paro nacional y el estallido social.



Un grupo de indígenas misak jaló el monumento que al final quedó suspendido en el aire y que luego, por los riesgos fue retirado por funcionarios de la Alcaldía de Cali. Los indígenas manifestaron en esa época que lo hicieron como una manifestación contra el exterminio que han venido sufriendo desde tiempos milenarios hasta este año.

De acuerdo con el ministro Molano, en la Secretaría de Seguridad de Cali le informaron que los trabajos para reparar a Sebastián de Belalcázar están avanzando, después de que la aseguradora y la persona que hará la restauración llegaron a un acuerdo sobre el monto de esas labores.



Molano dijo que se alegra de que el monumento volverá a estar en pie y que es una buena noticia por la reactivación de Cali.



En 290 millones de pesos quedó el valor acordado por la aseguradora que está al frente de asumir los costos de restauración de Sebastián de Belalcázar.



En el debate que se había originado de si el monumento regresaba al pedestal donde ha estado allí desde 1937 o si lo trasladaban, el alcalde Jorge Iván Ospina y en la Secretaría de Cultura de la ciudad concluyeron el retorno.



Aunque se iniciaron mesas con diversos actores, entre ellos, la Sociedad de Mejoras Públicas, representantes de comunidades afrodescendientes y de cabildos indígenas para definir el futuro de Belalcázar no hubo suficientes argumentos ni la facilidad para encontrar el tiempo que permitiera esas reuniones.



Además, había posiciones encontradas y no se evidenciaron propuestas concretas desde cada una.



Sebastián de Belalcázar tiene el tobillo derecho fracturado y no puede aferrarse a su espada como lo hizo en los 83 años que estuvo en pie, en el tradicional mirador en el oeste de Cali hasta cuando fue derribado.



Los indígenas manifiestaron que todos estos conquistadores representan el horror, el genocidio y el exterminio que se continúa viviendo en la actualidad.



“La sociedad caleña también debe tener monumentos para el pueblo afro e indígena. Esta sociedad no puede ser narrada solo desde la propuesta del quien fue el esclavista y conquistador”, dijo el Jorge Iván Ospina, quien anotó que eso no implica mover a Belalcázar.



De hecho sigue en firme la intención de la Alcaldía de dos nuevos monumentos para Cali, uno en homenaje a los indígenas y otro a la cultura afrodescendiente.



