Acuerdo para arrancar restauración de Sebastián de Belalcázar en Cali

A 290 millones de pesos quedó el valor acordado por la aseguradora que está al frente de asumir los costos de restauración de Sebastián de Belalcázar.



El monumento quedó casi en el suelo, luego de que un grupo de indígenas misak lo derribó como una manifestación por el exterminio sufrido por sus comunidades en la Conquista española y por los asesinatos de nativos que vienen de décadas atrás hasta la actualidad.

Con este acuerdo, ahora sí arrancará la recuperación esperada del monumento.



El desplome de Belalcázar, el conquistador y fundador de Cali, ocurrió el día en que se inició el estallido social con el paro nacional, el pasado 28 de abril.



El subsecretario de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de Cali, Leonardo Medina, dijo que la restauradora que hará los trabajos y la aseguradora lograron ese consenso.



Estuvimos muy pendientes, no hemos dejado de lado esta tarea (...) La aseguradora es la que maneja los tiempos con la presión nuestra y de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios".



En el debate de si el monumento regresa al pedestal donde ha estado allí desde 1937 o si lo trasladan, el alcalde Jorge Iván Ospina y en la Secretaría de Cultura de la ciudad concluyeron el retorno.



Aunque se iniciaron mesas con diversos actores, entre ellos, la Sociedad de Mejoras Públicas, representantes de comunidades afrodescendientes y de cabildos indígenas para definir el futuro de Belalcázar no hubo suficientes argumentos ni la facilidad para encontrar el tiempo que permitiera esas reuniones.



Dijo que habían posiciones encontradas y no se evidenciaron propuestas concretas desde cada.



En las mesas se buscó, por ejemplo, pensar en que en el regreso de Belalcázar hubiera en el mismo monumento una resignificación del rol de los indígenas en la sociedad. No obstante, esa idea no se contempla en este momento.



Ahora bien, de acuerdo con el subsecretario de Patrimonio eso no significa que el municipio no ha seguido en diálogos con estos sectores sociales.

Así está el pedestal hoy en día. Foto: Archivo EL TIEMPO



Señaló que todo lo contrario y que han avanzado conversaciones con delegados de la Sociedad de Mejoras Públicas, así como entre comunidades afros y de indígenas.



Es por ello que sigue adelante la propuesta de la Alcaldía de erigir dos monumentos, uno en tributo a la cultura afrodescendiente y otro, a la indígena.



Sin embargo, esta propuesta apenas se está desarrollando y todavía no es claro dónde quedarían ubicados estos dos nuevos monumentos, fruto del debate sobre Sebastián de Belalcázar, y cuándo se levantarían.



Sebastián de Belalcázar tiene el tobillo derecho fracturado y no puede aferrarse a su espada como lo hizo en los 83 años que estuvo en pie, en el tradicional mirador en el oeste de Cali hasta cuando fue derribado el pasado 28 de abril.



Los indígenas manifiestan que todos estos conquistadores representan el horror, el genocidio y el exterminio que se continúa viviendo en la actualidad, planteamiento que sigue en la mesa de diálogo, abierta en la Alcaldía para analizar el futuro de la estatua del español.



“La sociedad caleña también debe tener monumentos para el pueblo afro e indígena. Esta sociedad no puede ser narrada solo desde la propuesta del quien fue el esclavista y conquistador”, dijo el alcalde Jorge Iván Ospina, quien anotó que eso no implica mover a Belalcázar.



Días después del desplome del conquistador, el artista Álvaro Márquez había colocado la escultura de una cabra que había creado de la chatarra con apoyo de voluntarios para su fundición y armazón.



Sin embargo, hubo división de opiniones.



Su creador dijo que lo hizo para llevar esperanza como símbolo de trabajo y unión.



Luego en la Alcaldía buscaron al artista, quien retiró su obra.



El pedestal volvió a quedar desocupado, como sigue hoy.



CALI