Las imágenes del conductor de un carro, que se habría pasado un semáforo y luego de ser requerido, arrolló a un agente de la Movilidad del Distrito de Cali, circularon en las últimas horas y causaron su controversia.

En un hecho que se habría presentado en mayo pasado, un hombre es grabado cuando habla con un agente de Tránsito de esta ciudad.



El conductor Carlos Ospina se habría presentado como pariente del alcalde Jorge Iván Ospina. En la grabación quien sería el guarda de tránsito dice: "Te pasaste el semáforo en rojo...a la gente le tocó parar para que pasaras".



(Le puede interesar: Se 'calentó' mesa en definición por candidatura del Pacto Histórico en Cali)

"Yo sé que la cagué. Pero perdóname pana, te lo suplico. Ya voy a cruzar aquí adelante y llego a mi casa", dice el infractor y pide que no lo lleven a una prueba de alcoholemia.



Aunque no aparece ese audio en cámara, el guarda le recalca que "si trabajas con la Alcaldía...", a lo que él le replica "me van a botar del trabajo".



Luego el funcionario de Movilidad le pregunta por la nacionalidad y el hombre dice "colombovenezolano".



(Puede leer: Video: tras aparatoso accidente de tractomula, ciudadanos se unen a salvar a conductor)

NOTICIA CALI 📢

Un hombre que se identificó como el primo del Alcalde Jorge Iván Ospina, llamado Carlos Ospina Salcedo, se encuentra en medio de un escándalo luego de que se conociera que fue sorprendido manejando totalmente borracho.

🔹

Las autoridades realizaron una prueba de… pic.twitter.com/M6nRn4ZLs9 — CALI ES CALI (@CaliesCaliCOL) June 26, 2023

La prueba de alcoholemia habría arrojado grado 3.



"Una vez le hice la prueba le dije que sacara sus objetos de valor porque el carro iba a ser inmovilizado. El señor se sube, me arrolla y emprende la huida", afirmó el agente de tránsito que señala que completa dos meses de incapacidad y que nadie le responde, pese a sus 30 años de servicio en la Secretaría de Movilidad.



En la polémica se agrega que la multa al hombre, por encima de los 50 millones pesos y la suspensión de licencia de conducción por 10 años, no aparece registrada.



(Además, puede leer: Por diseño de Agenda Mujer, agencia de publicidad del Valle ganó premio internacional)

#Cali | Esto respondió el alcalde @JorgeIvanOspina frente al caso del hombre que al parecer en estado de embriaguez atropelló a un agente de tránsito y se identificó como primo suyo, hecho ocurrido en mayo. #TPNoticias pic.twitter.com/KBMZqV89pH — Telepacífico Noticias (@TPNoticias_) June 26, 2023

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, fue consultado sobre el caso y dijo: "Yo creo que independientemente que sea o no familiar mío las personas deben responder sus actos. Si una persona cometió un ilícito está usando documentos ilegales y está violentando las señalas de Tránsito. Tiene que responder ante la justicia".



Desde la administración señalaron que el carné del conductor, presentado como trabajador de la Alcaldía, es falso.

Lea más noticias de Colombia

Caleños crean billetera digital que busca revolucionar las transacciones financieras