Se toman medidas por el clásico futbolero en Cali

Con mil uniformados se buscará garantizar la seguridad de quienes hoy asistan al Pascual Guerrero para presenciar el encuentro entre el Deportivo Cali y el América.

El clásico del Valle del Cauca está previsto para este domingo a las 7:45 p.m., pero las puertas del estadio Pascual Guerrero se abrirán desde las 4:30.



“Queremos hacer una cordial invitación, a hinchas y aficionados, para que asistan y disfruten este clásico en paz. La Policía Metropolitana tienen un dispositivo muy robusto, de 1.000 efectivos, la Fuerza Halcón, y grupos del ESMAD disponibles, tanto dentro como alrededor del Pascual Guerrero, como medida preventiva para garantizar la seguridad antes, durante y después de este encuentro futbolístico”, dijo el secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar.

Todos los asistentes deberán presentar documento de identidad (original) al ingresar al estadio; se habilitarán todas las tribunas, pero no se permitirá el ingreso de menores de 5 años en la tribuna occidental y oriental, de 7 años en norte y de 14 años en sur.



No se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez ni bajo los efectos de sustancias sicotrópicas y, por seguridad, se sugiere la no asistencia de mujeres embarazadas.



No puede haber ingreso de armas blancas, armas de fuego u objetos contundentes y para evitar la congestión vehicular se recomienda hacer uso del transporte público.