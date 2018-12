Se prendió controversia por el alumbrado navideño en Buenaventura

La Navidad en Buenaventura se encendería después del 15 de diciembre y no desde la Noche de las Velitas, como lo hacen otras ciudades del país, entre ellas, Cali.

Todo porque la Alcaldía no ha definido el contratista para instalar el alumbrado navideño, cuyo monto sería de 2.100 millones de pesos. La cifra generó dudas entre comuneros y líderes, así como veedorees, por lo que organismos de control como la Contraloría General de la República señalaron que están atentos porque es un millonario contrato.

Según el alcalde encargado del puerto marítimo, Édison Bioscar Ruiz, la idea es prender el alumbrado navideño.



Sin embargo, líderes que participaron en el movimiento que a mediados del año pasado gestó el paro cívico por los atrasos en que está sumida Buenaventura señalaron que la ciudad no está para hacer ese cuantioso gasto y menos cuando no se ha escogido el contratista que debería ser por licitación pública, acorde con la ley 80 de contratación del Estado, la cual, prioriza otorgar contratos por méritos y no a dedo. Estos líderes temen que el contrato millonario se asigne sin licitación alguna y que se ponga en riesgo el patrimonio público.



CALI