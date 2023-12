'Se llevaron a mi niña': papá de Michel Dayana González, víctima de feminicidio en Cali

Mientras continúa la búsqueda de Harol Andrés Echeverry, presunto autor del feminicidio de Michel Dayana, una menor de 15 años cuyo cadáver fue hallado en un taller de pinturas automotriz en el barrio San Judas Tadeo en Cali, el padre de la joven expresó su dolor y conmoción frente a lo sucedido.

"Es un momento muy duro, para nuestra familia, para mí, porque era un ser que apenas estaba comenzando a vivir, organizar sus ideas, su mente, con muchos proyectos, muchas ganas de vivir. Una niña alegre, sonriente. Todos los conocidos le llamaban 'risitas', porque siempre andaba con una sonrisa muy tierna. No sé por qué un animal me le hace eso", contó, entre lágrimas, Genaro Valencia, padre de Michel Dayana, en diálogo con 'Caracol Radio'.

De acuerdo con el relato del progenitor de Michel, la búsqueda de la menor comenzó el pasado 8 de diciembre y rápidamente las sospechas se cernieron sobre el taller, gracias a los registros de las cámaras de seguridad.

Genaro Valencia reveló que no conocían al presunto autor del feminicidio, pues el hombre no era del sector. Sin embargo, tras los más recientes acontecimientos, su hija mayor le confesó que, en ocasiones anteriores, el hombre había acosado sexualmente a la menor.

"Ella tenía que pasarse al otro lado de la cuadra para que él no la mirara y todo eso", detalló para el medio citado anteriormente.

Harol Andrés Echeverry, presunto autor del crimen, está siendo buscado por las autoridades. Foto: Suministrada

El último momento de Michel con su padre, Genaro González

En charla con 'Blu Radio', Genaro Valencia dio a conocer los últimos momentos que vivió junto a su hija, quien salió de su casa a comprar unos comestibles y en el camino de retorno, según las primeras versiones que se tienen del caso, fue abordada e ingresada al taller bajo la modalidad de engaño.

Él tiene que responder por el crimen de mi hija, ese crimen atroz que le hizo a una bebé, una niña que apenas estaba comenzando a vivir

TWITTER

"Me dijo: 'Esos $ 2.000 regálemelos que voy a comprar unos 'mecatos'. Entonces yo le dije: 'Hágale rápido, vaya rápido, porque tenemos que salir pa' que se bañe y se cambie. Dijo: 'Bueno, papi. No me demoro'. Esa fue la última vez que vi a mi hija", afirmó.

Media hora después de que Michel salió de la vivienda, su progenitor comenzó a llamarla insistentemente, ante la preocupación de que algo le hubiese ocurrido. Desde ese momento, comenzó la búsqueda de la menor, la cual terminó el pasado 8 de diciembre, cuando su cadáver fue encontrado al interior de un taller en el barrio San Judas Tadeo I de Cali.

Genaro Valencia, en charla con 'Caracol Radio', hizo un llamado a las autoridades para dar con el paradero de Harol Andrés Echeverry, presunto autor del feminicidio: "Le pido y le ruego a todas las autoridades, la Alcaldía, la Gobernación, que hagan lo posible para capturar a ese animal. Eso no es una persona, eso no es un hombre, eso es un animal. Él tiene que responder por el crimen de mi hija, ese crimen atroz que le hizo a una bebé, una niña que apenas estaba comenzando a vivir".

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita la captura y judicialización del señalado autor del crimen.



Si usted tiene información sobre Harol Andrés Echeverry, se puede comunicar con las líneas de denuncia Policía Nacional 314 360 6293 o 321 394 5156 mecal.sijin@policia.gov.co mecal.sijin-adepe@policia.gov.co.

