En Cali y en Yumbo, 17 de cada 100 de sus habitantes corresponde a una población de 60 años o de más edad. En el último año había 396.129 adultos mayores, en ambas ciudades.

Por reconocimiento étnico, de 100 adultos mayores, 15 se reconocieron como de razas negra, afro, mulata y mestiza. Cuatro de cada 100 de estas personas con más de 60 años eran indígenas y 80 más de cada centenar no se reconoció en ninguna de las categorías étnicas planteadas.



Este es parte del panorama hasta 2021 que entrega hoy el programa ‘Cali Cómo Vamos’ al lanzar fichas normativas enfocadas en ‘La ciudad del adulto mayor’, para saber características y en qué condiciones se encuentra este grupo poblacional.



Según Marvin Mendoza, coordinador de ‘Cali Cómo Vamos’, el documento arroja que 28 de cada 100 adultos mayores estaban casados al momento de las encuestas, “siendo el estado civil más común, seguido de la viudez (25 de cada 100) y los divorciados (22 de cada 100)”. Adicionalmente, 61 de cada 100 ejercen como jefes o jefas en el hogar.

Cada uno de estos hogares se componían de tres personas frente al promedio de Cali y Yumbo, de cuatro personas. En el informe se señala que 63 de cada 100 habitantes vivía en apartamentos. Así mismo, 55 de cada 100 adultos vivían en vivienda propia.



“La vejez presenta una mayor propiedad de vivienda”, dijo el docente Mendoza. Pero, uno de cada 100 adultos mayores vivía en condiciones de hacinamiento, mientras que el dato promedio de la ciudad es de 8 personas de cada 100 habitantes.



Sobre el ingreso promedio laboral mensual fue 8,4 por ciento menor que el de toda Cali y Yumbo, con 1’125.709 pesos. En otras palabras, adultos mayores ganan un salario mínimo más 125.709 pesos. El promedio general es 1’220.618 pesos.



Con respecto a seguridad, se reporta una tasa de 8,9 homicidios de adultos mayores entre 100, pero hay incidentes que no faltan.



Uno de ellos es el caso de Gabriel Álvarez, de 90 años, quien murió al caer de un puente con daños, en barrio Alfonso López, en el nororiente de Cali.



En educación, solo 13 de 100 adultos mayores tenían como nivel máximo, la universitaria, aunque el dato general de la ciudad con estudios de educación superior es de 23 personas por cada 100. Eso significa que se evidencia menor nivel educativo en la vejez, en Cali y en Yumbo.



“Otro elemento que confirma lo anterior es que mientras el máximo nivel educativo en la vejez es primaria (44 de cada 100), el dato en Cali y Yumbo es la educación media o el bachillerato hasta 11 grado (38 de cada 100)”.



Además, 19 de cada 100 adultos mayores ocupa su tiempo en trabajar frente al dato general de 44 de cada 100.



“Se ve una menor inclusión de la vejez en el empleo” y 81 de cada 100 ni estudia ni trabaja en la vejez.



En salud, solo 3 de cada 100 dijeron no estar afiliados frente a 11 de cada 100, del dato general que no lo están.



