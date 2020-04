Evaluaban medidas para movilidad de quienes retornan en Cali

La Alcaldía de Cali calcula que hoy salen a las calles unas 200.000 personas de la industria manufacturera y del sector de la construcción, porque regresarán a sus labores. Pero deberán portar un ‘pasaporte sanitario’digital’, medida que provocó confusión entre los que vuelven a trabajar, pues se preguntaban cómo tramitarlo.

Lo hacen después de un mes y una semana de estar en aislamiento preventivo obligatorio, como el Gobierno Nacional lo ordenó a partir del pasado 25 de marzo.

Aunque el presidente Iván Duque extendió esta cuarentena hasta el 11 de mayo, el retorno de estos trabajadores es una de las excepciones que se suma a la del personal de salud que, por obvias razones, deben acudir a los centros asistenciales y estamentos públicos a cumplir con sus empleos de combatir el coronavirus y otros males con atención a más enfermos en la ciudad.



La cifra de pacientes por el virus subió ayer a 841 en el Valle del Cauca. Según el Ministerio de Salud, en el reporte hubo 26 casos más por lo que, otra vez, la cantidad se elevó en el departamento.



Pero este regreso se hace entre dudas, malestar y expectativa, no solo de quienes vuelven a sus trabajos y se preguntan por la movilidad. Hasta ayer no era claro saber qué medios de transporte utilizar.



.El secretario de Movilidad de Cali, William Mauricio Vallejo, le dijo a EL TIEMPO que se levantaría la medida del ‘pico y vida’ para ambos grupos, del sector de la construcción y de la industria textilera, es decir, quedarían exentos. Eso significa que para estos ciudadanos que se desplacen en carros particulares y en motos no se aplicaría la restricción a placas cada día para cinco dígitos (impares en lunes, miércoles y viernes y los pares, martes, jueves y sábado). Pero, sí sigue el pico y placa que se aprobó el 16 de enero y que va hasta junio. Este, el tradicional, restringe los dos últimos dígitos de placas, cada día.



Así mismo, se evaluaba si a estas personas no se les aplicaría el ‘pico y cédula’, que con el último dígito del documento de identidad pueden ir a hacer compras en los supermercados y trámites en bancos.



Entre tanto, Metrocali informó que cada articulado por el carril del solo bus movilizará a 48 pasajeros sentados; los vehículos tipo padrón, en vías con carros particulares, llevarán a 28 usuarios; y los alimentadores, que recorren barrios, operarán con 17 personas. Todos deben desplazarse en el MIO sentados. No puede haber pasajeros de pie. Se espera que aumente la flota con 730 buses en hora pico.



El control en estaciones, terminales y paradas en la calle, donde algunas rutas (P12A, A41A, A44A y T40) han tenido gran demanda de usuarios, se reforzará con más buses, y personal de Metrocali con delegados de los operadores del MIO.

'Pasaporte sanitario digital' se transmita por la página de la Alcaldía de Cali

Son los empleadores o empresas de los trabajadores que vuelven los que deben pedir el ‘pasaporte sanitario digital’ en www.cali.gov.co, anexando PDF con protocolo de bioseguridad para los empleados. Al correo electrónico o al WhatsApp llegarán preguntas sobre la salud inicial. Si se cumplen los requisitos se enviará el pasaporte válido por 15 días.



CALI