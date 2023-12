Lío por instalación de graderías de Feria de Cali frente a obras inconclusas de Emcali

La Corporación de Eventos Ferias y Espectáculos (Corfecali) tuvo que salir a sortear una nueva polémica a seis días del comienzo de la Feria de Cali. Esta vez, por críticas alrededor de la instalación de las graderías de la Autopista Suroriental cerca a obras de entamboramiento que no han sido concluidas por parte de Emcali.



Desde el mes de septiembre se cerraron parcialmente los carriles laterales de las calzadas centrales (sur– norte y norte - sur) de la Autopista Sur, entre las carreras 31 y 37, con el fin de ejecutar obras para el entamboramiento del canal de aguas lluvias.



Entre el 25 y 30 de diciembre, durante la Feria de Cali, la Autopista Suroriental estará ocupada desde la calle 12 hasta la carrera 38 para la realización de cuatro grandes desfiles: el Salsódromo, La Fiesta de mi Pueblo, el Desfile de Joyas Rodantes y el popular carnaval Cali Viejo.



Por ende, desde Emcali manifestaron preocupación ante la posibilidad de que se instalen más graderías sobre la zona de las obras. "Este es un espacio que debe conservarse libre, dado que allí hay instalados sistemas de alta tensión", expresó Fulvio Soto, gerente general de Emcali.

Autopista Suroriental Cali. Foto: Emcali

Por su parte, desde Corfecali aclararon la situación. Argemiro Cortés, gerente general de la corporación, señaló que el montaje solo se hará sobre espacios autorizados y, en ese sentido, fue autorizado ese tramo.



"Vamos a tratar de mitigar los efectos negativos. Tenemos estos días para tomar medidas y que no haya ningún riesgo, pero se va a hacer en ese espacio. Hacer la feria no es sencillo y utilizar el espacio público no es sencillo, de todas maneras afectamos a la comunidad", indicó.



Igualmente, manifestó que "hubiéramos querido que Emcali hubiera terminado. Ese es de los temas que habrá que trabajar con la Alcaldía. Ese es un tema de Emcali", dijo.



Además de esta polémica, hay inconformidad entre los habitantes de los barrios próximos a la Autopista Suroriental, pues aseguran que el montaje de las graderías ha afectado la economía local, la movilidad y la seguridad del sector.

Juan Pablo Penagos Ramírez

CALI