Se inicia el arreglo del MIOCable; en febrero vuelve la operación

Solamente hasta cuando la Superintendencia de Transporte dé el visto de la instalación del nuevo cable tractor, se podrá reiniciar la operación del MIOCable, el cable aéreo de Cali, que fue suspendido preventivamente por esa misma entidad a comienzos de este mes.

La vicepresidente de operaciones e infraestructura de Metrocali, Verónica Uribe Burcher, le contó a este medio que las obras de montaje del nuevo cable concluirán el 31 de este mes -en diez días- y después de esto la Superintendencia hará la revisión.



Cabe recordar que la Superintendencia determinó que las condiciones del sistema de transporte aerosuspendido no garantizaban la seguridad de los usuarios en el suroccidente de la capital del Valle del Cauca. El MIOCable conecta la zona plana y alta de la comuna 20, conocida como Siloé.



La operación del MIOCable está a cargo de la Asociación Cable Aéreo de Manizales (Acam), bajo la gestión de Metrocali, el ente que maneja el sistema de transporte masivo MIO.



“El 31 de enero terminamos las actividades (de montaje del cable) según el cronograma, que lo hemos cumplido a cabalidad hasta la fecha. Tan pronto la Superintendencia nos dé vía libre, podremos iniciar la operación, lo que esperamos sea en los primeros días de febrero”, afirmó Uribe.



La funcionaria agregó que el proceso de cambio del cable no comenzó ayer con la llegada del repuesto, sino hace cinco meses. “Ya tenemos el cable, pero este es un proceso que comenzó en septiembre del año pasado, después de haber detectado un desgaste más profundo del cable. Determinamos que dentro de las medidas de contingencia no solamente estaba la reducción de la velocidad del cable, sino la compra de un nuevo cable”, explicó Uribe.



Sobre las causas del cambio del cable tractor, la Vicepresidente de Operaciones explicó que las condiciones de diseño del cable aéreo de Cali son diferentes a las de la mayoría de sistemas del país. Mientras el teleférico caleño tiene un diseño en forma de ‘L’, los de otras ciudades van en línea recta. Ese quiebre, según Uribe, hace que el desgaste del cable tractor sea más acelerado. Afirmó que el cambio del cable se adelantó un año.



“Esa condición particular de este diseño nos lleva que el cable, que funciona como un alambre, que se va doblando, se va doblando, lleva a un deterioro más rápido. En septiembre del año pasado se determinó el cambio, un año antes de lo previsto”, afirmó.

'Tiene mejores especificaciones'

El cable tractor es el cable principal de casi todos los sistemas de cables aéreos en el mundo. Tiene un extremo unido a un tambor motor que le comunica fuerza de tracción para acercar la carga al punto de descarga.



El nuevo cable tractor llegó a Cali el domingo pasado, procedente de Europa y salió de Bélgica. Lo fabricó la empresa suiza Satcher. El costo total del montaje del nuevo cable es, según Uribe, de 2.300 millones de pesos. Ese valor incluye el desmonte del antiguo cable y la instalación del nuevo.



Uribe anotó que el nuevo cable tiene unas mejores especificaciones que el anterior y tendrá una vida útil más larga, entre nueve y diez años. Sin embargo, el cable aéreo seguirá operando con 50 cabinas -de 60 en total- y una velocidad que permite el paso de una cabina por las estaciones cada 28 segundos.



La longitud del sistema de transporte aerosuspendido de la capital del Valles es de 4.035 metros.



La instalación del nuevo cable estará a cargo de Acam, que contrató a la empresa pereirana Ingecables para esta tarea. Los trabajos serán supervisados por Metrocali con base en el contrato interadministrativo celebrado entre Metrocali y Acam. No tendrá interventoría.

Evacuación preventiva

Debido a que algunas viviendas sobrepasaron los límites de altura y quedaron muy cerca de la infraestructura del teleférico, durante la instalación del cable tractor será necesario establecer estrictas medidas de seguridad en una comunidad conformada por 72 familias.



Del total de estas familias, 33 -unas 200 personas-, serán evacuadas temporalmente, durante dos días mientras los trabajos se llevan a cabo.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

CORRESPONSAL CALI