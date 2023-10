¿Qué hay tras incendio en salón de colegio del Valle donde hacen escrutinio de votos?

Un incendio se registró en la madrugada de este 30 de octubre, en uno de los salones de la sede del colegio Gabo, en Cartago, en el norte del Valle. Es allí donde se ha venido realizando el escrutinio de las elecciones regionales, tras una jornada que se vivió en todo el país el pasado domingo 29 de este mes.

Ante la preocupación por el material electoral, pues había versiones que de que había quemado, la Policía Valle informó que se registraron daños estructurales y que el incendio fue controlado.



El comandante de la Policía Valle, coronel Jesús Enrique Quintero, dijo que de inmediato reaccionan las unidades policiales que se encontraban en el lugar y dieron aviso oportuno al Cuerpo de Bomberos de Cartago.

De inmediato reaccionan las unidades policiales que se encontraban en el lugar y dieron aviso oportuno al Cuerpo de Bomberos de Cartago

El organismo de socorro llegó al sitio que fue inspeccionado.



"La Registraduría hizo presencia en el lugar, verificando que no hay daño en el material electoral, pero sí en papelería de apoyo utilizada durante la jornada", anotó el oficial.



"En el sitio se mantiene el dispositivo el servicio de acompañamiento, seguridad y no se genera ninguna alteración de los resultados ni dificultades para el renconteo o procedimientos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El oficial aseguró: "Es importante aclarar que, de acuerdo con versiones iniciales presuntamente este hecho se generó por un corto circuito".



El coronel Quintero al igual que en la gobernación del Valle señalaron que no se trató de una asonada o hecho vandálico.



No obstante, avanza la investigación para precisar lo sucedido, como lo indicó la registradora especial de Cartago, Alba Lucía Jaramillo. Reiteró que el material no se quemó.



Sin embargo, surgieron versiones entre ciudadanos de que los votos quedaron incinerados y que la votación no sería válida, afirmaciones que fueron desmentidas por las autoridades y la Registraduría que repitieron que el material electoral no se quemó. Los votos recopilados en esta institución educativa están intactos y sí son válidos.



