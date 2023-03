En el Concejo de Cali salieron voces de rechazo a la posibilidad de poner rejas alrededor de la Plaza de Cayzedo, en el corazón de la capital del Valle.

Una de esas voces es la del concejal Juan Martín Bravo, quien considera que esa no es una solución frente al consumo de sustancias alucinógenas en la Plaza ni la prostitución.



(Lea también: Caen presuntos autores de crímenes de tía y sobrina, activistas de Univalle)



"Con esas rejas estamos haciendo lo fácil, cuando lo ideal sería pensar en recuperar ese predio que es sitio histórico de Cali. Tanto la prostitución, como la venta de sustancias psicoactivas se combate con trabajo social y con acciones de seguridad, pero no se puede pretender solo enrejar y el problema queda resuelto", sostuvo.



Expresó que la Plaza de Cayzedo tiene que ser sometida a una renovación real.



El presidente del Concejo, Fabio Arroyave, dijo que los vendedores ambulantes y los trabajadores sexuales, entre hombres y mujeres, que llegan al centro deben recibir atención social.



(Además: Con retrato hablado, Policía llega a un sospechoso de crimen de comerciante)



El concejal Roberto Ortiz dijo que los vendedores ambulantes quedaron sin soluciones y en la ciudad se desconoce cuántos son en realidad los afectados.



De acuerdo con la secretaría de Seguridad y Justicia, las ventas ambulantes no pueden ser estacionarias en este lugar.



El secretario de esta cartera, Jimmy Dranguet, aseguró que se han venido precisando los problemas que aquejan la Plaza de Cayzedo para entrar con soluciones reales.



La secretaria de Gobierno de Cali, Nhora Mondragón, dijo que se ha escuchado a la comunidad para dar atención a este hito turístico.



(Lea también: El pandebono vallecaucano, el plato que manda la parada en Suramérica)



Señaló que la Plaza se reabriría, pero con horarios específicos, de 8:00 a. m. a 6:00

p. m. lo que avivó más el debate, pues muchos opositores manifestaron que esto es un espacio público y no debe tener restricciones.



CALI