Atención: Alejandro Éder denunciará penalmente a Roberto Ortiz por injuria

Cuando quedan menos de dos semanas para las elecciones regionales del 29 de octubre en el país, aumenta la tensión entre los candidatos Alejandro Éder y Roberto Ortiz, que encabezan las encuestas y sondeos de opinión por la contienda tras la alcaldía de Cali.

Éder informó que instaurará una denuncia penal en contra de Ortiz, empresario que fundó Apuestas Azar, cuyo proyecto es el Chontico.



Según el candidato, la denuncia será por injuria, rechazando acusaciones de Ortiz sobre una difusión de publicidad falsa en su contra, dentro de lo que se conoce como campaña sucia.



El candidato Alejandro Éder. Foto: Archivo particular





“Como se hace campaña es como se gobierna, por eso veo con mucha preocupación cómo otra de las campañas viene haciendo unas campañas mentirosas y falsas en contra de mí, en contra de mi persona y en contra de mi buen nombre”, sostuvo Éder.



Éder aseguró que tiene pruebas contra el candidato Ortiz y por ello tomará medidas legales por injuria y calumnia. Además ha señalado que su familia y su esposa han sido blanco de ofensas.



El aspirante que recibió las adhesiones de Diana Rojas y Wilson Ruiz, quien eran aspirantes a la alcaldía de Cali, dijo que jamás ha ido en contra de los preceptos de la ley ni de los derechos humanos.



“Quiero informarle la opinión pública que voy a poner una demanda por injuria y calumnia contra el señor Roberto Ortiz; por las declaraciones falsas y mentirosas que él hizo anoche, primero, acusando de manera mentirosa a mi familia y a mi persona de ser un despojador y un violador de los derechos humanos, segundo este fin de semana quedó tapizada la ciudad de Cali con pasacalles por toda la ciudad”, dijo Éder al referirse al debate de Noticias Caracol.

Alejandro Eder, candidato a la alcaldía de Cali. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Éder dijo que hay pasacalles y panfletos sobre que supuestamente crearía una zona de distensión para el Eln.



“Decían que Alejandro Éder iba a hacer una zona de distensión en la ciudad de Cali para el Eln, eso es algo que no he hecho, es mentira, pero queda claro como en el debate de anoche de lo informado que estaba el señor Roberto Ortiz y tendrá que darle información a la justicia, sobre lo que él tiene que ver con esa campaña falsa en mi contra”, afirmó Éder.

Wilson Ruiz, Alejandro Éder y Diana Rojas. Foto: Equipo de Alejandro Éder

Añadió: "El fin de semana han pagado equipos, primero para imprimir todos esos volantes falsos y mentirosos con propuestas falsas, supuestamente atribuidas a mi campaña; uniformaron a gente como si fuera parte de mi campaña y los distribuyeron no solo en el estadio del Deportivo Cali, a las afueras del partido Cali versus América, sino también en el barrio Los Álamos y en otros sectores de la ciudad”.



Éder cuestionó esta publicidad que califica como falsa en su contra, "además invirtiendo plata en las redes sociales para propagar todas esas mentiras”.

Antes, Roberto Ortiz había cuestionado a Éder por campaña sucia en su contra

No es la primera vez que se hacen acusaciones de campaña sucia.



El 13 de septiembre pasado, Roberto Ortiz aseguró que encontró publicidad en su contra y cuestionó a Alejandro Éder, en ese entonces.



"Caleños, ayer nos despertamos con más de 50 pasacalles con el mensaje 'Otra Cali NO es posible', con mi rostro, un signo igual (=) y la cara de Jorge Iván Ospina, colgados desde la madrugada en los puentes de las principales avenidas de Cali".

El candidato Roberto Ortiz. Foto: EL TIEMPO

El empresario de la empresa de juegos 'El Chontico' dijo que había campaña política sucia en su contra, como aseguró le pasó en 2019, cuando en aquel entonces se enfrentaba al hoy alcalde Jorge Iván Ospina.



"Y qué coincidencia, al hoy candidato Alejandro Éder. Denuncio que la mentira que se está difundiendo, de que yo estoy aliado con Jorge Iván Ospina, cuando llevo cuatro años desde el Concejo, denunciándolo por incompetente y por corrupto, la comenzó a promover hace ya varias semanas el candidato Éder que, incluso, lo hace pautando millonarias sumas de dinero semanales desde sus propias redes sociales, promoviendo así el odio, la polarización y la violencia política en mi contra, con graves repercusiones emocionales y de seguridad para toda mi familia", dijo Ortiz.

Roberto Ortiz, en el Concejo de Cali. Foto: Archivo particular

Se dirigió al candidato a la alcaldía de Cali Alejandro Éder. "Su esposa no es la única que sufre, candidato Éder: también la mía, así no lo publique en las redes sociales, a pesar de estar atravesando por una compleja situación de salud, que como familia nos obliga a brindarle la mayor tranquilidad posible en su proceso de recuperación. ¡Es una luchadora y la amamos!".



Ortiz añadió que "a esta infamia" se habrían unido más candidatos a la alcaldía de la ciudad (...) en un reprochable y peligroso llamado al odio ('Todos contra el Chontico'), orquestando así un ataque sistemático en mi contra, simplemente, por el hecho de ir de primero en las encuestas, con casi 30 puntos de ventaja, como si en una democracia fuera pecado contar con el apoyo y el respaldo mayoritarios de la ciudadanía".



También dijo: "Infortunadamente, esta guerra sucia que se está viviendo en la campaña a la Alcaldía de Cali se torna cada día más peligrosa para mí y para toda mi familia, al punto que he tenido que reforzar mis medidas de seguridad, dado el llamado constante de mis adversarios al odio colectivo en mi contra, lo que está desatando

hechos de violencia política como los de ayer en la ciudad: no crean que mi agresiva propuesta para recuperar la seguridad en Cali tiene muy contentos a todos los delincuentes. ¡Me quieren intimidar porque saben que los voy a perseguir y a capturar a todos!".



Considera que hay un ambiente poco garante para el ejercicio político; "tampoco permite el sano debate a partir de las propuestas que la gente necesita conocer a fondo para decidir su voto por uno u otro candidato".



"Por tal razón anuncio que a partir de hoy cancelo mi participación en todos los debates que, previamente, ya tenía confirmados para asistir en las próximas semanas y hasta el final de la campaña: agradezco la invitación y la comprensión de los medios de comunicación locales y nacionales", dijo Ortiz hace un mes.



Alejandro Éder le contestó en esa época: "Rechazo las declaraciones del concejal Roberto Ortiz en su comunicado. Ni yo ni mi campaña injuriamos ni calumniamos. Afirmar de frente que los mismos y las mismas que acompañan a Ospina hoy lo acompañan a él no es una mentira, es simplemente la descripción real de lo que está pasando".



"Por el contrario, asumirse como víctima es la única fórmula para evitar el debate de las ideas, de las propuestas; Mi campaña es la de los valores, la de no todo vale, la de todo sobre la mesa y la de cumplir las reglas. A eso me comprometí, ese es mi estilo de vida. El señor Ortiz me acusa de encabezar una presunta guerra sucia contra él, pero eso es falso y por eso espero y exijo que tenga la gallardía de rectificar. Nosotros no somos como él", anotó Éder hace un mes también.



"Decir, y repito, por encima de la mesa, que la ciudad está destruida, que está en su peor momento de la historia no es un ataque, es la realidad. Decir que muchos de los que tienen a Cali como está, que la han gobernado por estos cuatro años y que la dejaron al garete, como una de las ciudades capitales con los peores indicadores sociales están con Roberto Ortiz no es una mentira. Los mismos que organizaron la Feria Virtual, los mismos de Emcali, los mismos que recortaron programas sociales en zonas populares y deprimidas de la ciudad están trabajando activamente en su campaña. Eso no se puede negar, le pido al señor Ortiz que no juegue con Cali".



Dijo, además: "Y ahora el concejal Roberto Ortiz dice que no va a ir a debates ni a foros, justo cuando los caleños lo que necesitan es escuchar las propuestas, ver a los candidatos controvertir con argumentos válidos de cómo vamos a sacar a Cali de la situación en la que la dejan cuatros años de una mala administración. Los caleños no queremos un tercer mandato de Jorge Iván Ospina".



Éder convocó en ese momento a Ortiz a un debate tipo cara a cara: "Aprovecho esta oportunidad que me dan los medios de comunicación para invitar al candidato Roberto Ortiz para que, en lugar de esconderse en la trinchera digital, debata conmigo con altura en temas como la seguridad, empleo, programas sociales y lucha contra la corrupción. Un debate a puerta cerrada, transmitido por redes sociales o por algún medio de comunicación, con todas las garantías para que los caleños entiendan quién tiene el talante para llevar a Cali al lugar que se merece, para revivir a Cali. Le digo al candidato Roberto Ortiz: 'En estas elecciones tenemos una cita con la historia, no le falle a Cali'”.



