‘En La Sagrada Familia persisten dos salidas: demoler o acoger norma’

De los 272 inmuebles con declaratoria patrimonial en Cali, entre los que son llamados de interés cultural municipal y otros del orden nacional, el que más sigue generando controversia es la antigua sede del colegio de monjas de casi 109 años, en El Peñón.

Están, pues, encendidas las alarmas por la conservación de lo que sigue en pie en el viejo predio. A los llamados este año de la Sociedad de Mejoras Públicas y de integrantes de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, regional Valle, como Víctor Martínez, se sumaron los de la Personería y del Concejo para evitar daños en el patrimonio.



El subsecretario de Patrimonio de Cali, Leonardo Medina, dijo a EL TIEMPO que luego de la sanción a los promotores del hotel y del centro comercial La Sagrada Familia, en 2018, ellos demandaron (proceso que sigue en curso) y presentaron un nuevo proyecto para acogerse a la norma que no pasó, porque habrían construido 3.386 metros cuadrados de más en la parte trasera del claustro, declarado patrimonio de conservación tipo 2 en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), de Cali, que obliga a mantener la integralidad del inmueble como era. Por su parte, los promotores se defienden.



Medina también se refirió a la casa de Jorge Isaacs, de tipo 2, y a los teatros Municipal y Jorge Isaacs.



Al proyecto de La Sagrada Familia le dieron la licencia en 2013 de la Curaduría 1...



Se la dieron y hasta donde sé, podían intervenir, pero ellos hicieron más de la cuenta, afectaron el bien de interés cultural. El estado del arte hoy es que esa obra está suspendida. Hay una orden de demolición que corresponde a Seguridad y Justicia, y en este gobierno no ha llegado ninguna nueva solicitud de reforma a esa obra o modificación.



¿El tratamiento de este inmueble es diferente al que tuvo el Aristi?



La Sagrada Familia es un bien de interés cultural de Cali, no es de nivel nacional como el Aristi. Sin embargo, el Ministerio (de Cultura) atendiendo que es un bien de interés cultural nos dio un concepto que pedimos. Dijeron que el proyecto no se puede hacer, porque allí hay una afectación. Hoy, con la sanción hay dos situaciones, o demuelen o se ajustan.



¿Los constructores cuál han seguido?



Ninguna de las dos. Pero si demuelen o se adaptan a la norma tienen que presentar un proyecto para esa modificación. Es un requisito para modificar una licencia.



Tiene que haber un nuevo concepto de Patrimonio...



El abogado del proyecto La Sagrada Familia presenta una modificación a la licencia y hace una solicitud para el concepto de Patrimonio en lo que pretenden modificar. La radican en 2019. Esa solicitud fue a la Curaduría, esta pidió a Patrimonio y preguntó:

¿Hay concepto favorable? Y Patrimonio contestó: No hay concepto favorable. ¿Qué dijo la Curaduría? No hay licencia.



Pero dicen que sí hay...



Están alegando que hubo un silencio administrativo positivo de la Alcaldía de Cali en 2019, porque Patrimonio no le contestó (al abogado de La Sagrada Familia) y lo asumieron como favorable. Pero hay silencio administrativo siempre y cuando no se violen las normas urbanísticas. Nosotros no hemos reconocido ese silencio, pero instauran una acción de cumplimiento que se define en 20 días. La única licencia que hay es la del 2013.



¿Qué otros patrimonios están en un litigio así?



Ninguno ni siquiera como el que hubo con el Aristi. Tenemos otras presuntas afectaciones patrimoniales que están pendientes de fallo condenatorio o absolutorio. Hay, aproximadamente, 18 procesos.



¿En qué está el proyecto en la casa de Jorge Isaacs?



Hay una solicitud para centro comercial, pero habría sido negada. Sé que hay personas interesadas en el oeste de hacer una casa cultural, pero han hablado informalmente y no han presentado un proyecto en particular en Patrimonio.



¿Hay una acción popular sobre los teatros Municipal y Jorge Isaacs?



Es para hacer rampas y accesos a personas con discapacidad. Se hizo intervención en los baños del Municipal y se hará en el escenario. En cuanto al Jorge Isaacs habrá una visita para saber qué hacer.

Enlucen las fuentes y los monumentos

La Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura de Cali tiene otros proyectos en este año. El primero, poner a punto y funcionando sin problemas las 26 fuentes de la ciudad, además de tenerlas embellecidas y hasta con sus infraestructuras pintadas, libres de rayones o de los estragos por los desmanes que hubo en noviembre pasado, durante el paro nacional.



Ese fue el caso, por ejemplo, de la fuente Miami, la que queda ubicada junto al Club Colombia, entre las avenidas 2 y 4 Norte.



Pero el enlucimiento, según el subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura del municipio, Leonardo Medina, también va dirigido a todos los 44 monumentos de la capital vallecaucana. Es por ello que el alcalde Jorge Iván Ospina hizo un llamado sobre la estatua en homenaje a Benjamín Herrera, militar y político que, además, fue fundador de la Universidad Libre.



El pedestal también tenía rayones, pero ya fue pintado. Así lo mostró el funcionario en fotografías.



Medina dijo que estos enlucimientos son parte de la orden que impartió el alcalde Ospina de que toda la ciudad esté bonita y limpia por la realización, a partir de junio de este año, de la esperada Copa América.



También se harán arreglos en las 64 bibliotecas públicas y el 10 febrero estarían funcionando.



CALI