Vecinos de barrios como El Peñón, Bosques del Limonar y San Fernando, anunciaron que harán una marcha al finalizar la tarde de este viernes 2 de septiembre, para protestar por el exceso de ruido.



Estas zonas tradicionales de la ciudad, donde también se encuentran reconocidos establecimientos como bares, gastrobares, restaurantes y discotecas, se han convertido en un dolor de cabeza para muchos de sus residentes que dicen sentirse afectados por todo lo que gira alrededor del entretenimiento nocturno que no les ha dejado conciliar el sueño.



Es por eso que piden a las autoridades mayores controles relacionados con temas como controles al exceso de ruido, a la invasión del espacio público, al cierre de establecimientos comerciales que no cumplen con el uso del suelo en el barrio y la inseguridad.



Los vecinos también enfocarán su protesta contra la reciente estrategia que oficializó la Alcaldía de Cali, denominada Sello Calidoso, que permitirá a los establecimientos nocturnos abrir hasta las 5 a. m. siempre y cuando cumplan con unas condiciones en las que se incentive la cultura ciudadana, la sana convivencia y el apoyo al arte y la cultura local.



Cabe recordar que durante la presentación de la estrategia, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina había detallado que su propósito es "vivir la noche con calidad, con responsabilidad, en convivencia y movilizando la economía".



Agregó que los establecimientos nocturnos también deberán "garantizar el bienestar de sus comensales, clientes y vecinos a través de la insonorización de sus espacios; la implementación de rutas seguras para las mujeres; la venta de licor no adulterado y siendo responsables con los menores de edad, no permitiendo el ingreso a sus establecimientos".



