Lo que le espera al menor que confesó el asesinato de la adolescente Sara Gil en Valle

El menor de edad que habría confesado haber asesinado a Sara Gil Plaza, de 16 años, será trasladado a Cali dentro de un proceso que las autoridades adelantan con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fiscalía.



Todo, para cobijar sus derechos como infractor de la ley, pues no es un adulto, pese a que presuntamente habría cometido un feminicidio.



El asesinato de Sara sigue conmoviendo a Yumbo, quien desapareció el pasado 29 de febrero y cuyo cuerpo fue encontrado semienterrado en zona del vulnerable barrio Bellavista, del municipio industrial del Valle del Cauca.

"El día de ayer (viernes primero de marzo) fuimos a la residencia del menor y en la entrevista que le hicimos, él confesó que fue quien asesinó a esta menor de edad en Yumbo. En este momento, con la Fiscalía General de la Nación. Estamos realizando todas las labores judiciales correspondientes contra este menor de edad", dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Carlos Oviedo.



Familiares y allegados organizaron una velatón por la adolescente. Foto: Archivo particular



La familia de Sara, la menor de seis hermanos en un hogar humilde, claman por la mayor severidad en el castigo al presunto agresor.



"Yo exijo justicia por mi hija. Esto no puede quedar impune. Me dijeron que lo tenían y que él había confesado. Que todo estaba ya en trámite", dijo la madre de Sara, Elvira Plaza.



"Mi hermana ni nadie merece una muerte como esta. Pedimos que no haya impunidad, que el culpable pague realmente por lo que hizo", dijo una de las familiares.



El cuerpo de Sara, según allegados, tenía, al parecer, señales de violencia. No obstante, se espera el concepto del Instituto Nacional de Medicina Legal para determinar la causa de la muerte de esta adolescente.



Velatón en Yumbo, el pasado 2 de marzo, en rechazo al feminicidio Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

"A mí me llegó un audio y una ubicación que en cierta parte estaba el cuerpo de mi hermana y nos dijeron que mi hermana estaba amarrada, pero cuando fuimos no pensamos verla así, nunca nos imaginamos que estuviera enterrada", comentó.

El 29 de febrero, Sara Gil había dicho a la mamá de ella que se iba a encontrar con una amiga para hacer una tarea del colegio. Se había arreglado y maquillado para salir. Según la mamá, se mostraba ansiosa y estaba pendiente de la hora a todo momento.



"Cuando le preguntamos a la niña si ella estaba allí con ella, contestó que no. Que nunca había llegado y que no había ninguna tarea", comentaron allegados de los Gil.



Fue en ese momento que doña Elvira Plaza, la madre de Sara, empezó a angustiarse porque no había rastros de la menor de seis hijos en un hogar humilde.



Zona de la exhumación delcuerpo de Sara Gil, de 16 años, en Yumbo. Foto: Archivo particular

Sin embargo, tres días después de la desaparición de Sara, fue encontrado su cuerpo semienterrado en zona de Bellavista.



"El presunto homicida fue aprehendido. También es un menor de edad (también tiene 16 años) y estamos avanzando con la Fiscalía. Gracias a las cámaras de seguridad en nuestro municipio pudimos dar con el paradero de este presunto homicida", dijo el alcalde de Yumbo, Alexánder Ruiz.



Según las autoridades, el menor entra en un proceso judicial para definir en qué centro de formación juvenil será recluido, junto a otros menores que han cometido delitos. Por ser menor no se les juzga como adultos. Todo indicaría que pasaría a un centro de formación juvenil en Cali.



El menor, al parecer, era el novio de Sara. "Al parecer, se trató de una discusión entre dos jóvenes que tenían una relación en la que ocurrió este hecho tan lamentable en el que una niña de 16 años pierde la vida. Según los informes, el joven ya se declaró culpable, por eso pido que la justicia actúe contundentemente, a pesar de que el culpable es un menor de edad", dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro.



El crimen se conoció el pasado 2 de marzo y a partir de ese día empezaron trámites para el traslado a la capital del Valle del adolescente y presunto responsable del asesinato de Sara Gil.



La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dijo que se están evaluando medidas. Señaló que algo está sucediendo con los jóvenes en sus hogares por muertes violentas, motivadas por razones emocionales, al parecer. Inclusive habló de casos de suicidios.

Marcha contra la violencia hacia las mujeres en el país. Foto: Archivo EL TIEMPO

Asimismo, en la Gobernación se impulsa el 'Código rosa', como una estrategia creada por el departamento con el objetivo de fortalecer la ruta de atención integral de prevención de las violencias basadas en género.



A partir del primero de marzo, el 'Código rosa' se encuentra en máxima alerta, debido a la aproximación de fechas especiales como el Día de la Madre, del Padre o de la Mujer, durante las cuales históricamente aumentan los índices de violencia contra la mujer, dejando saldos de muertes, lesiones y graves consecuencias psicológicas para las víctimas.

¿Dónde se puede denunciar violencia de género?



Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.



Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



En caso de estar en Bogotá, puede llamar a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137.



En la Policía Metropolitana de Cali se puede denunciar a la Patrulla Púrpura en el número 318 8611522.



En la secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del departamento se hace un llamado para que las mujeres que sufran violencia de género acudan ante las autoridades que hacen parte de la ruta de atención de estos casos, que está conformada por comisarías de Familia, en casos de violencia psicológica, física y patrimonial.



También en la Fiscalía, en casos de violencia sexual, física, patrimonial y psicológica; institucionales de salud, por violencia física, psicológica y sexual, y a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por violencias psicológica, física, patrimonial, y sexual contra niñas y adolescentes.



CALI