Identifican a joven que fue decapitado en Tuluá

Hay conmoción en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, por el hallazgo de la cabeza de un joven en una bolsa plástica.



El caso se registró en la tarde de este domingo luego de que el conductor de una motocicleta arrojó la bolsa en el sector del Callejón El Delirio, corregimiento de Aguaclara.



(Le puede interesar: Polémica por video de una ambulancia en disturbios en Cali)

Después de más de 12 horas de trabajos, en la morgue del Instituto de Medicina Legal se identificó que la víctima es Santiago Ochoa.



Según las primeras versiones, el joven había salido de su casa en la mañana del sábado y no regresó.



Hay quienes señalan que Ochoa pertenecería a las protestas que se realizan en el país desde el pasado 28 de abril y que han tenido al departamento del Valle como epicentro.

#ATENCIÓN: la @DevalPolicia descarta de plano la participación de integrantes del ESMAD en el lamentable y atroz hallazgo de la cabeza de un hombre en zona rural de #Tuluá, como de forma irresponsable se difundió en redes sociales. pic.twitter.com/Pr676L21Nj — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) June 21, 2021

(Lea también: 'El Valle no debe olvidar a los 11 diputados asesinados hace 14 años')



Sobre este caso, el coronel Jorge Urquijo Sandoval, comandante de la Policía del Valle, desmintió algunas versiones sobre una posible vinculación de miembros del Esmad con este crimen. Aseguró que ya trabajan para dar con la captura de los autores materiales e intelectuales.



"Desde hace aproximadamente un mes no existe ningún procedimiento por parte de uniformados del Esmad en este municipio. Rechazamos contundentemente los señalamientos irresponsables que se están haciendo a través de redes sociales vinculando a nuestros uniformados con estos lamentables hechos", aseguró el oficial.



Además, hay una recompensa de 10 millones de pesos para esclarecer el crimen.

Encuentran restos en Cali

En la mañana del sábado 19 de junio fue confirmada una versión que circulaba desde el viernes sobre la presencia de restos humanos cerca de la Planta de Tratamiento de Aguas, en inmediaciones del río Cauca y del barrio Alfonso López.



Al sitio acudió la Policía y verificó que en el canal de aguas lluvias, rodeadas de residuos, estaban un torso y dos piernas de una persona, al parecer, un hombre.



(Además: Los bloqueos que no le permiten a Cali volver a la normalidad)



Emcali precisó que el cuerpo fue hallado en el canal cerca de la avenida Ciudad de Cali, pero no compromete los procesos de tratamiento del líquido potable.



El representante a la Cámara Luis Alberto Albán pidió respuesta de las autoridades sobre la denuncia del caso formulada por la Corporación Colectivo de Abogados Suyana, Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes y Movimiento de Víctimas de Estado (Movice).



La Policía informó que, hasta ahora, no hay relación entre el caso de Tuluá y el de la capital del departamento.

Lea más noticias de Colombia

- Investigan muerte de un agente del Esmad en Yumbo

- Norte del Valle, en alerta por aumento de coronavirus