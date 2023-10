El problema de las armas en Valle radica en arsenal de grupos ilegales: Santiago Castro

Es caleño, egresado de Economía y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Estados Unidos, con maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard y estudios en Alto Gobierno y entidades multilaterales de crédito y mercado de capitales.



Santiago Castro asegura que quiere ser gobernador: "Por un Valle seguro para construir un futuro, para emprender, para la diversidad, que nos enorgullezca, que nos haga felices".

¿Quién es Santiago Castro?

Soy un vallecaucano con un inmenso amor por mi tierra y una gran vocación de servicio. Soy sincero y honesto, amigo de mis amigos y muy serio en los retos que enfrento.



También soy lector asiduo de temas de actualidad, de aviación y de economía. He sido concejal, diputado de Valle y representante a la Cámara por cuatro períodos consecutivos.



He servido como director general de la Aeronáutica Civil, dejando obras por todo el país, para después pasar al sector privado y ser presidente de Asobancaria. También soy capitán de la Reserva de nuestro glorioso Ejército de Colombia.

Santiago Castro cuenta con el respaldo total de su familia. Foto: Equipo de Santiago Castro

¿Por qué quiere llegar a la gobernación del departamento?

Porque el Valle necesita recuperar su liderazgo y crecimiento, cerrando las enormes brechas que se han abierto en educación y competitividad.

Nuestras opciones para el 29 de octubre no se podrían limitar al continuismo de la politiquería clientelista que representa Dilian Francisca o a los apoyos escondidos de la izquierda Petrista en la campaña de Tulio Gómez.



Quienes tienen de aliados a los socios del Gobierno Nacional, así como de la administración de Jorge Ivan Ospina, dados sus desastrosos resultados, no le sirven al departamento.

¿Por qué debería ser el próximo gobernador?

Porque tengo las ganas, la transparencia, la preparación, el conocimiento y los resultados que aseguran una buena gestión. Tener estos cinco elementos fundamentales me diferencian de todas las demás candidaturas.

¿Cuáles son sus banderas?

La seguridad total es primordial, donde enfrentemos no solo el riesgo a nuestras vidas y tranquilidad, amenazadas por múltiples factores de violencia, sino el riesgo jurídico y económico que representa la violación de los derechos de propiedad privada.



Para ello, convocaremos a un trabajo conjunto con las alcaldías municipales, exigiendo del Gobierno Nacional un mayor compromiso.



La segunda bandera es una lucha frontal contra la corrupción abriendo el sistema de contratación y compras públicas, a través de pliegos y portales transparentes adonde tengan acceso todos los ciudadanos. Con estos dos ejes transversales permitiremos que los esfuerzos paralelos en desarrollo económico sostenible y bienestar social generen impacto.

El candidato, en plena campaña. Foto: Equipo de Santiago Castro

¿Cuál es su perspectiva del Valle y la región hacia dónde debe ir?

En este momento, el Valle del Cauca lleva ya casi una década de estancamiento con su liderazgo perdido, su competitividad rezagada y dejando de ser referente de progreso a nivel nacional.

Aun así, mantiene un potencial inigualable y un sector productivo diversificado y sofisticado, con varios clústeres de excelencia. Hacia adelante, nuestra meta debe convertirnos en el departamento más competitivo y educado del país, asegurando exportaciones y crecimientos por encima de la media nacional, con el fin de generar el empleo necesario para asegurar el bienestar de nuestros habitantes.



¿Qué grupos políticos y empresariales lo rodean en su apuesta?

Estoy inscrito por la coalición ¡Valle Libre!, conformada por Centro Democrático y Nueva Fuerza Democrática, así como candidatos de Salvación Nacional en algunos municipios. Pero nuestra campaña está, sobre todo, dirigida a los ciudadanos que no tienen amarres clientelistas y que quieren un cambio de verdad en el departamento.

Santiago Castro, de ¡Valle Libre! Foto: Equipo de Santiago Castro

¿Es usted candidato del Uribismo en el Valle?

Repito. Soy candidato de la coalición ¡Valle Libre!, del cual forman parte Centro Democrático y Nueva Fuerza Democrática. Y, por supuesto, cuento con el respaldo de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.

¿Qué dice frente a que su campaña tiene nexos con la de Dilian Francisca Toro?

No tengo ni he tenido ninguna relación con Dilian Francisca Toro. Nunca voté por ella, como tampoco voté por Clara Luz Roldán. No les debo absolutamente nada. Por esto es por lo que podemos representar un cambio de verdad, rompiendo las cadenas de una política cooptada y secuestrada. Esta independencia es lo que asegura nuestra libertad.

¿Por qué dice que Dilian Francisca Toro no debe regresar al cargo?

Porque el Valle no es potrero ni dominio de nadie. El daño que se le hace a la política y a las instituciones con el continuismo es incalculable.



Pero, además, estamos hablando de una persona y un grupo político que se vende siempre al mejor postor y donde pareciera que todo vale con el fin de perpetuarse en el poder.



Ha fallado a nuestros niños y jóvenes con pésimos resultados en educación básica y media, y su sucesora le falla ahora a todo el departamento con una economía en franco deterioro, y una inseguridad desmedida y fuera de control. Por si fuera poco, nos han llenado de elefantes blancos inconclusos y le aseguran el triunfo a quienes quieren destruir nuestra ciudad y nuestro acceso a la salud.

¿Cómo ve la seguridad regional?

La seguridad en el Valle del Cauca es un caos total y estamos retrocediendo en casi todos los indicadores. Municipios, como Cali, Buenaventura, Jamundí, Dagua, Palmira, y Tuluá, están sitiados por la violencia.



La Gobernación se limita a gastar unos recursos exiguos de la tasa de seguridad y viene a exigir ya en campaña, y demasiado tarde, mayor pie de fuerza. Habría que anotar que mayor pie de fuerza de nada sirve sin un compromiso de impulsar y apoyar operativamente a nuestras fuerzas del orden.

Hay un grave problema de porte ilegal de armas. La Policía decomisa hasta miniuzis a ciudadanos en Cali. ¿Qué propone al respecto?

A ningún civil en Colombia se le debe permitir portar un arma sin salvoconducto, menos armas de gran calibre y/o alcance. Ahora bien, es facultad de la ley reglamentar quién puede acceder a un permiso especial de porte para el cual hay procedimientos establecidos.



Pero el problema no radica aquí, sino en el arsenal del que disponen los grupos al margen de la ley.



Para desarmarlos y si no se acogen a las políticas de reintegración y a las extremadamente generosas condiciones que ofrece el Gobierno Nacional.



No queda otro camino que enfrentarlos con todo el poder y capacidad de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía.



Las gobernaciones deben ofrecer apoyo y acompañamiento, en la medida de sus capacidades.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI