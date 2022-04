Las paredes, algunas fachadas e interiores en el antiguo convento agustiniano que se convirtió en el colegio fundado por el general Francisco de Paula Santander, cuando fue presidente de la República hace casi 200 años, muestran un clamor de intervención.

Es el colegio público Santa Librada, el más antiguo plantel de Cali, con una historia desde la Independencia que se mantiene bajo arcos de ladrillo y donde su águila roja sigue erguida, con el mismo sentimiento de alumnos, egresados, docentes y directivos. Tienen orgullo de ser libradunos.

Colegio Santa Librada tiene matrículas abiertas. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Por eso, dos de esos exalumnos quieren el rescate del casi bicentenario colegio por lo que emprendieron una cruzada de salvamento con una acción popular, la cual fue admitida por el Juzgado Noveno Administrativo.



Son el abogado Julián Bonilla y la economista Juana Peláez, quienes acudieron a la justicia ante la crisis de esas instalaciones, pegadas a la calle Quinta.



El Juzgado ordenó el cierre de los edificios que amenazan ruina. Son 14 de los 50 salones de clase, dos auditorios, tres salas de sistemas, la de profesores, dos de coordinación, los baños de docentes, la torre del reloj y la zona del monumento del águila. Esta última está en un área donde el riesgo de derrumbe es altísimo.



Pero este cierre no es de ahora. Ha venido siendo paulatino desde hace más de cuatro años.



En agosto pasado, cuando fue el regreso con alternancia y presencialidad, toda una sede educativa de la institución fue cerrada. Está cerca de la Loma de la Cruz y donde había 170 niños de preescolar a primaria que fueron reubicados.

La sede sigue sin abrir, porque no hay recursos para los arreglos de cubiertas. De hecho, se aspira a que se puedan invertir 400 millones de pesos logrados por situado fiscal por la Junta de Acción Comunal, que aunque no son mucho, podrían permitir el funcionamiento básico.



De los 170 niños, los cursos de preescolar a tercero de primaria están en la sede República de México del Santa Librada, y los de cuarto y quinto de primaria, en la principal. Pero tampoco hay biblioteca en el colegio central ni funciona la jornada única porque el restaurante escolar es insuficiente.



El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que se acordó fijar una ruta hacia el 2023. “Vamos a convertir el colegio en una gran ciudadela educativa. Estamos buscando como mínimo 40.000 millones de pesos para la primera fase”, dijo.



En esa transformación, de acuerdo con la Alcaldía, no solo se buscarán los recursos para el arreglo inmediato de los salones y todas las áreas afectadas.



En el proyecto se aspira a que el colegio se embellezca en una conexión con cambios en la calle Quinta, pues un costado del plantel conecta con esta vía arteria de Cali.



En esta ciudadela educativa, los cambios estructurales también implica la recuperación de la biblioteca y hasta del museo, que es el clamor de las directivas.



“La institución educativa pública Santa Librada es el único colegio verdaderamente republicano. Este es un colegio constituido por Francisco de Paula Santander y es un proyecto que nace desde la Independencia. Se debe apostar a replantear su relación con la Quinta”, sostuvo Ospina.



La rectora del Santa Librada, Mónica Medina, celebró el anuncio, pero aspira a que sí sea una realidad. “Venimos haciendo el clamor de restaurar y de una ciudadela desde 2017 no solo por el valor histórico, sino por la calidad educativa”.



Dijo que en la actualidad todo el colegio con sus sedes tienen 2.400 estudiantes; 1.200 están en la principal, pero se podrían recibir a 1.800, aunque su capacidad es para 4.500.

Así se ve unos de los salones. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

“En este momento, los estudiantes no están en peligro. Los hemos reubicado. Nos hemos movido a otros espacios, pero ya estamos en condiciones de hacinamiento. No nos explicamos por qué no hubo respuesta antes, desde 2017, cuando pedimos la intervención”, añadió la rectora.



La acción popular partió de los egresados Juana Peláez y Julián Bonilla.



Ella argumentó que “la acción resalta la educación pública y las instituciones, como el lugar de construcción de tejido social Cali y a Santa Librada, como el hito de la sociedad caleña”.

Ellos son Juana Peláez y Julián Bonilla. Foto: Archivo particular

“No solo la sociedad necesita el colegio, es obligación del Gobierno y Alcaldía que intervengan”, expresó Bonilla.

Cabildo abierto para salvar el colegio Santa Librada

El martes 26 de abril se realizará un cabildo abierto en el coliseo del colegio Santa Librada, a las 9:30 a. m. Fue convocado por el concejal Roberto Rodríguez y los 21 cabildantes de la ciudad lo aprobaron, de manera unánime, para buscar salidas, debido a que esta situación viene de años atrás.



El concejal Fabio Arroyave considera que el colegio no puede seguir en un riesgo de ruina, no solo porque hay que prevenir alguna caída que ponga en peligro a la comunidad educativa, sino por ser un ícono de Cali.



La concejala Ana Erazo rechazó la situación en el colegio Santa Librada, donde, además, hay un alto riesgo de desplome en el edificio frente al cual está el águila roja.



Esta zona también está cerrada.



“Es la institución más icónica de la ciudad. Son dos exalumnos, quienes han instaurado una acción contra la Administración, debido a que el deterioro que tiene la institución lleva a poner en peligro la vida de los estudiantes, entre hombres y mujeres”, dijo la cabildante.



Erazo anotó que “este escenario no es ajeno para la Secretaría de Educación (...) hace tres años fueron reubicados 400 estudiantes por amenaza de desplome de 19 salones”.



Pero dijo que le inquieta no solo el caso de la infraestructura del Santa Librada.



“Hace poco menos de un mes denunciamos el problema en esta institución con la contratación de intérpretes lingüísticos para niñas y niños sordos, responsabilidad de la misma Secretaría de Educación y que ponía en riesgo la continuación de clases para este sector vulnerable”, dijo Erazo.



Erazo también señaló que “circunstancias como estas, junto a las denunciadas presuntas inconsistencias del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en colegios de corregimientos en el distrito y otras denuncias del sector docente y estudiantil acerca de supuestos incumplimientos en pagos, alimentación y recursos técnicos del programa ‘Todas y todos a estudiar’ para 10.000 jóvenes que desean acceder a la educación superior en la ciudad ya presentan un saldo de gestión en rojo (...)”.



Según el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, es un colegio patrimonial y le apuesta a la ciudadela educativa. Dijo que se busca atender la situación por la importancia que tiene el colegio para la ciudad. Inclusive, en el pasado, fue uno de los mejores a nivel oficial.



En el colegio se insistió en que se ha perdido la posibilidad de más matriculados.



