Las clases que están cambiando las vidas de 43 niños sordos en Cali

Paula Andrea Hernández eleva sus manos y con sus dedos apunta hacia su rostro para dibujar una sonrisa en el aire.



Es la manera de decir ‘Feliz’ de esta caleña que cursa octavo grado y cuyo lenguaje es el de las señas y los gestos en un mundo en silencio, porque no escucha desde que era muy niña. Hoy está feliz no solo porque hace dos años se matriculó en la institución educativa Santa Librada, en un comienzo de noche, sino porque ahora está en la jornada de la mañana que va hasta el mediodía.

Ya el colegio público venía recibiendo a estudiantes sordos en bachillerato en horarios nocturnos y en los últimos dos años ha avanzando en una oferta integral bilingüe y bicultural para que estos jóvenes se integren con los alumnos oyentes. Claro está que también tienen sus clases totalmente solos, con profesores e intérpretes que les enseñan el pénsum de la institución.

Los estudiantes de 8-1, en el colegio público Santa Librada. Foto: Alcaldía de Cali

Eso llena de emoción a Paula, a quien le gusta el español y quien se ha hecho amiga de Juan David Henao, también es caleño.



Juan David tiene 18 años usa un audífono porque ha venido perdiendo la audición de su oído derecho. Al igual que Paula, está en 8-1 y recalcó que las clases para menores sordos en bachillerato son un progreso.



“Aprendemos a movernos, a gestualizar, a tomar posturas adecuadas con el mismo cuerpo para comunicarnos”, dijo este joven que ama el teatro y es parte de los 43 estudiantes que viven en el mundo del silencio entre los más de 2.400 alumnos de todo el Santa Librada, en ambas jornadas: la diurna y la nocturna.

"Hemos priorizado la asignación de recursos a la institución educativa oficial Santa Librada para la atención a estudiantes sordos en Cali, logrando que el Instituto Nacional para Sordos (Insor) realice el acompañamiento en la implementación, y en la gestión del colegio y del mismo municipio como establecimiento y entidad territorial”, afirmó la secretaria de Educación municipal, Luz Elena Azcárate.



La funcionaria recalcó que en Cali hay una oferta educativa integral bilingüe y bicultural para la población sorda en educación secundaria y media.



Azcárate agregó que el otro colegio de la ciudad que hace 20 años ofrece la posibilidad de aprendizaje con inclusión a estudiantes sordos es la institución educativa pública José María Carbonell. Estas dos instituciones son las únicas públicas en la capital del Valle del Cauca que tienen este modelo de inclusión para estudiantes sordos entre 91 planteles de toda la ciudad.



Paula y Juan David se sientan adelante en el salón 8-1.. Se alistan para la cátedra de paz que va de las 10:40 al mediodía. Una docente intérprete dentro del convenio entre la Secretaría de Educación de Cali e Insor está de frente a más de una veintena de estudiantes en el aula.

¿Cómo es una clase con niños sordos y oyentes?

Cuando se inicia la clase para hablar de valores en convivencia y también del conflicto y el posconflicto, tras los acuerdos de paz con las Farc que están deteriorados y que han desencadenado toda una serie de hechos, entre amenazas y asesinatos de líderes sociales, indígenas y otros miles ciudadanos en el país, como los seis nativos en Suárez, zona rural en el norte del Cauca, el pasado primero de septiembre, entre ellos, Karina García o el asesinato de cinco indígenas más en Tacueyó, también en el norte de la región, como la gobernadora Cristina Bautista.

Él es Juan David Henao. Estudiante de 8-1. Foto: Alcaldía de Cali

Adelante de la clase también está el profesor de los demás estudiantes: los oyentes que acatan la materia, al tiempo que lo hacen Paula y Juan David. Ambos coinciden en que sus compañeros los han acogido.



"Ellos se acercan y nos preguntan: 'Hey cómo se dice tal palabra. Cómo son las señas. Les gusta. Los profesores del Santa Librada también están aprendiendo. No hemos sentido que nos traten mal, para nada", dijo Juan David, quien tiene cierto nivel de audición y estuvo estudiando antes en la Asociación de Sordos del Valle entre 2015 y 2017.



El joven, quien es hijo de una panadera y un lustrador de botas manifestó que no todas las personas sordas aprenden igual. Con Paula suele hablar y por eso, la amistad. "A ella se le habla con palabras cortas. Hay sordos que no escriben las palabras o las escriben mal", contó.



Paula es tímida. Ella espera que Juan David sirva de intérprete al momento de hablar con un oyente como los periodistas de EL TIEMPO que le hacen preguntas sobre su familia y ella. Contó que vive con su padre y su madrastra en el nororiente de Cal

Mónica Medina, rectora del Santa Librada, dijo: “Nosotros estamos ofreciendo bachillerato completo para estudiantes que utilizan el lenguaje de señas con discapacidad auditiva. También podemos atender en oferta general a estudiantes sordos que no utilizan el lenguaje de señas, sino que tienen sus implantes cocleares”.



Agregó que “la población sorda menor de edad puede estudiar en el día y la adulta en la noche”.

Este es el colegio público Santa Librada. La segunda institución pública de Cali que ofrece clases para niños y jóvenes sordos. Foto: Alcaldía de Cali

No es la primera vez que se impulsa una iniciativa como esta. En 2015, el Insor diseñó el proyecto ‘Colombia: primera en educación para personas sordas’. Sin embargo, de más de 21.665 personas identificadas por el Dane en Cali con problemas para oír, solo más de 400 estudian en colegios públicos.



Pero para algunas familias, el número sigue siendo reducido, si se tiene en cuenta que el Gobierno Nacional reportó más de 3.130 personas sordas en Cali, de entre 0 y 18 años.



