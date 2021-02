Sandra Herrera, enfermera que enfrenta virus, recibirá primera vacuna 

Vestida con su traje blanco, con tapabocas azul y en su sitio de trabajo, Sandra Milena Herrera recibió la noticia de ser elegida como la primera persona que recibirá la vacuna contra el coronavirus.



La gobernadora Clara Luz Roldán y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, destacaron a la enfermera por su dedicación en el área de urgencias del Hospital Universitario del Valle (HUV).



"La experiencia de lucha con el virus ha sido dura, pero hemos mantenido el cuidado y la esperanza en salir adelante en beneficio de la salid de todos", dice Sandra Milena Herrera, quien está vinculada al Hospital Universitario del Valle (HUV).

En reconocimiento a su esfuerzo y trabajo, Sandra Milena Herrera, auxiliar de enfermería del Hospital Universitario del Valle-HUV, será la primera caleña en ser vacunada este jueves.

No ha sido sencillo ni en el plano profesional ni el personal. A Herrera le han tocado jornadas agotadoras y de alto riesgo frente a la atención de los pacientes de todas las sintomatologías.

Una auxiliar de enfermería que trabaja en la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Universitario del Valle será la primera en recibir la vacuna del COVID-19 en el departamento.

Sandra Milena Herrera, quien este jueves, 18 de febrero, recibirá la primera dosis

El director del HUV, Irne Torres, dijo que es un reconocimiento a una persona que refleja la entrega de quienes están en los centros asistenciales en esta lucha por vencer el virus y regresar a las actividades sin temores a ser contagiados,pero sin bajar la guardia.

Son jornadas en las que se debe apoyar tanto a los pacientes como a los familiares en difíciles momentos. La secretarias de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, y de Cali, Miyerlandi Torres, hicieron mención a una distinció que es extensiva a todos los profesionales de la salida.



La enfermera cuenta que ha debido tomar sus medidas para el contacto con sus propios familiares. La enfermedad ha tocado allegados como una pariente que está en hospitalizada en el exterior.



En estos agites, Sandra Milena ha reafirmado la pasión por su tarea profesional. Tiene la esperanza de ver cómo su ciudad y el mundo superan esta batalla contra el coronavirus.



"El mensaje es que no tengamos miedo de la vacuna porque si no no saldremos de esta pandemia", dijo.