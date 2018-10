Sanción al técnico del América por agravios con un hincha

El Comité Disciplinario de la Dimayor dictó la medida tras el altercado que protagonizó con un hincha rojo' en el partido contra Rionegro Águilas del pasado domingo.

Los incidentes ocurrieron en el estadio Pascual Guerrero, donde se realizaba el partido. Un fanático le habría gritado 'cometero' a Castro, quien le respondió



El Comité reseñó: “Fernando Castro, director técnico del club América de Cali S.A., sancionado con quinientos veinte mil ochocientos veintiocho pesos con veinte centavos ($520.828,20) de multa y dos (2) fechas de suspensión por emplear lenguaje ofensivo y grosero contra una persona que no es oficial en el partido disputado por la 16ª fecha de la Liga Águila II 2018”.



"Si bien es reprochable la conducta desplegada por el aficionado, es aún más reprensible la acción que realizó el señor Castro como respuesta pues, un director técnico en un encuentro deportivo es uno de los primeros en ser llamado a la calma y la tolerancia frente a reclamos que puedan generar los aficionados”, señaló el Comité Disciplinario.



Castro no podrá estar en el banco en los partidos frente a Junior, en Barranquilla y Once Caldas, en el Pascual Guerrero de Cali. Volvería cuando se visite a Equidad en Bogotá, por la última fecha del torneo.



En la mañana del miércoles, cuerpo técnico y futbolistas del América rechazaron los insultos, varios racistas, de los que fueron víctimas en el juego que los rojos vencieron al Rionegro Águilas.



El defensa argentino Diego Herner dijo que esos hinchas no representan a todos los del equipo. "Parecen que algunos no quisieran que ganáramos",



Castro dijo que "me dolió muchísimo lo que pasó el domingo, esto tiene una razón e intereses aparte".