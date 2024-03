Estas son las salidas a crisis del hospital más antiguo de Cali, el San Juan de Dios

El hospital San Juan de Dios lleva 271 años de funcionamiento y esto lo hace el más antiguo de Cali.

Pero desde hace mucho más de dos décadas, el hospital trae una cruz a cuestas: una millonaria de deuda acumulada con la Dian de $ 50.000 millones y el clamor insistente a las entidades promotoras de salud (EPS) para que le paguen a la institución por la atención de pacientes, en especial, la población pobre y del régimen subsidiado. Para su funcionamiento se requieren unos 40.000 millones más.



(Lea también: Jamundí sigue bajo amenazas, extorsiones y retenes ilegales: alerta de Defensoría).



El hospital San Juan de Dios registra un promedio de 126.000 atenciones anuales, de las cuales el 60 por ciento corresponde a población migrante y a habitantes de calle.

Facebook Twitter Linkedin

Empleados del hospital preocupados por salarios. En casi todos los años se registran atrasados. Foto: Santiago Saldarriaga

En el transcurso de estas décadas, los gerentes de turno y en el último año, la actual secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, quien venía de la anterior administración, de Clara Luz Roldán, y fue ratificada en esta dependencia, han elevado peticiones hasta el cansancio al Gobierno Nacional para que el hospital reciba ayuda y salga de su condición de ‘cuidados intensivos’.



(Lea también: Estos son los millonarios predios incautados a narcos en Valle del Cauca: hay una isla).



Este panorama recuerda aquella crisis de 1999, cuando esta institución entró en concordato y en la cual, la Arquidiócesis, la Gobernación y la Alcaldía de la ciudad tienen asiento en la junta directiva.



El hospital brinda servicios de II nivel de complejidad y empezó a padecer la falta de recursos y las deudas por las entidades promotoras de salud (EPS), como otros hospitales de la región que por la ley 100 de la época debían ser autosostenibles.



Una de esas salidas, como lo dijo Lesmes y lo propuso el año pasado, es que el hospital pueda ser reconocido por el Estado como un centro asistencial público.



(Lea también: ¿Quién es el exalcalde de Tuluá a quien la Fiscalía capturó con otros exfuncionarios?).



Como no lo es, sino que es un hospital fundacional, el departamento no puede prestar un servicio de asistencia dentro del mismo. “Estamos pidiendo que en la nueva legislatura de salud quede claro que los hospitales fundacionales deben ser hospitales públicos y puedan acceder a recursos del departamento, de la Nación y poder ayudar”, dijo Lesmes, recordando sus palabras del 2023.



Hay tres salidas, según la secretaria Lesmes: una, la revisión de recursos con la Dian; dos, pagos por la atención a migrantes y tres, la conversión del hospital en empresa pública.



Cuando el ministro de Salud, Guillermo Alonso Jaramillo, llegó a Cali esta semana para conocer el estado de este y de otros hospitales y participar en una audiencia pública sobre la reforma de salud con la congresista Norma Hurtado, en la secretaría de Salud del Valle tuvieron que recurrir a historiadores para demostrar que el hospital ha funcionado con participación del mismo Estado, a través de recursos de la Gobernación.



(Lea también: Cae menor señalado como sicario de 'La Inmaculada' en el asesinato de concejal de Tuluá).



“Desde la gobernación del Valle del Cauca se hizo un trabajo a través de historiadores por el cual se comprobó que el origen del hospital es estatal, que ha permanecido durante 271 años de historia como una empresa pública, prestando servicios de atención a pesar de ser un hospital fundacional", dijo la secretaria de Salud, hoy con funciones de gobernadora encargada.



Tras ese clamor, el ministro reconoció que sí debe ser un hospital público. “Vamos a apoyarlos en la deuda a migrantes. Puedo hacer eso antes de poner todo en orden. Es supremamente claro que es estatal para invertir en el hospital. El compromiso desde ya desde el Gobierno es pago por migrantes”, dijo el ministro Jaramillo.



“La intención es trabajar todos de la mano para poder solucionar problemas como la deuda que se tiene con la Dian, la cual supera los $ 50.000 millones y tiene como base $10.000 millones, pero los intereses han ido acrecentando y es lo que tenemos que solucionar", dijo el ministro Jaramillo.



"De otra parte, gracias al estudio de la gobernación del Valle hoy hemos identificado la historia del hospital que viene desde la Colonia y que no ha dejado de ser un hospital estatal, lo que nos permite a nosotros comenzar a actuar y colaborarle. En primera instancia vamos a apoyarlos en las deudas que tienen en atención a migrantes e invertirle al hospital para que tenga todos sus servicios como es la Unidad de Cuidados Intensivos, imagenología y dotación de tecnología necesaria”, indicó el ministro.



“Salgo muy contento por todo ese apoyo que se proyectó para el hospital, es una excelente noticia para nosotros y para los vallecaucanos por eso quiero darle las gracias al Gobierno central, a la Gobernadora y las secretarías de Salud”, expresó el gerente del hospital San Juan de Dios de Cali, Carlos Alberto Morera.

Facebook Twitter Linkedin

Audiencia pública de la Comisión Séptima del Senado con la congresista Norma Hurtado sobre reforma a la salud. Foto: Equipo de prensa de la senadora Norma Hurtado

¿Qué pasa con la reforma a la salud?

En la audiencia pública sobre la reforma a la salud, liderada por la Comisión Séptima del Senado, la congresista Norma Hurtado sostuvo: "Buscaremos que se tengan en cuenta los aportes en el articulado como también las de muchos pacientes, expertos, académicos y ciudadanos que nos han expresado ser tenidos en cuenta y precisamente hoy los estamos escuchando aquí en Cali”.



Dijo que se requiere la actualización del concepto del impacto fiscal que garantice la viabilidad y sostenibilidad financiera del sistema y que sea compatible con el marco fiscal de mediano plazo.



También manifestó la importancia de garantizar la articulación, integralidad e integración en la ruta de atención en salud. De no realizarse modificaciones a la propuesta actual, los perjudicados serán los pacientes.



Dijo, además, que se debe ajustar y dar claridad en las funciones entre instituciones es imprescindible definir quién velará por la gestión en salud de los pacientes.



A su vez, enfatizó en que se debe garantizar los recursos y puesta en marcha del sistema de información único, público e interoperable.



También, garantizar quien se encargará de gestionar el riesgo financiero.



"La autonomía y descentralización de los entes territoriales debe ser respetada, sobre todo en sus prioridades de gasto en salud", dijo la senadora Hurtado.



La audiencia pública se llevó a cabo con participación de congresistas, entidades del Gobierno Nacional, encabezadas por el ministerio de Salud, académicos, pacientes, ciudadanos, miembros del talento humano en salud, directores de institutos, EPS e IPS y demás representantes del sector.



CALI