Tragedia en San Andrés: turista murió tras accidente en carro de golf

Diego Fernando Navia recibió en la tarde de este jueves el cuerpo sin vida de su "gordo", su hijo Pablo Andrés, quien a los 18 años recién cumplidos murió tras sufrir un accidente en un Mule, un tipo de carros sin puertas, que son alquilados en la isla de San Andrés, donde los denominan 'mulitas', o carros de golf.



El siniestro, con consecuencias fatales para este joven, se registró hacia las 5 de la tarde del 20 de julio pasado, en una vía cercana a la pista aterrizaje del aeropuerto de la isla.



(Además: Turista denuncia ataque por reclamar precio de coco loco en San Andrés)

"No sé qué pasó porque mi hijo estaba con mi exesposa. Lo que me mencionaron es que, aparentemente, por esquivar un hueco o algo, se perdió el control del carro. Tampoco he querido saber más detalles", afirmó Diego Navia, quien el pasado martes, cuando le avisaron, estaba en Cali.



(Puede leer: Joven modelo caleña recibió disparo con arma traumática en un atraco)



El padre del joven contó que este llegó a la mayoría de edad el pasado 16 de julio y cumplía años el mismo día que su abuela paterna, "el día de la Virgen del Carmen". Estaba terminando el décimo grado en un colegio de la capital del Valle del Cauca.

Pablo Andrés Navia acababa de cumplir 18 años. Foto: Archivo particular

El cuerpo de Pablo Andrés llegará a Cali este viernes, donde se le dará el último adiós.



"Ahora, quiero orar con mi exesposa y mi otro hijo mayor, para darle tranquilidad al alma de mi gordo", puntualizó Diego Navia.

Varios accidentes

Este medio estableció que cuando se presentó el accidente, Pablo Andrés se desplazaba en el carro con otras personas, que resultaron ilesas.



El joven se salió del carro y murió inmediatamente en el lugar de los hechos.



(Le puede interesar: Piden al alcalde el retorno de Belalcázar por la fundación de Cali)



En la isla ya se han presentado recientemente varios accidentes con esta clase de vehículos y la Gobernación de San Andrés, a través de la Secretaría de Movilidad, analizan como prevenirlos.



Sin embargo, quienes alquilan esos carros señalan que algunos turistas los rentan a pesar de no tener pericia en la conducción de vehículos, o los manejan en estado de embriaguez o se toman selfies mientras los conducen. Se han visto casos de turistas que les dejan la conducción de los Mule a niños.



Para alquilarlos solo exigen que la persona tenga licencia de conducción.



Tras el accidente que le costó la vida a este turista caleño, las autoridades convocaron a los operadores que rentan los Mule para discutir cómo reducir la accidentalidad. A los operadores les exigieron tener todos los documentos de sus empresas al día.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

CORRESPONSAL CALI

@ferumapress

