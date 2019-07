Samaniego, aún sin energía y con zozobra, tras hostigamiento

Con mucho temor y miedo salieron en las primeras horas de este jueves hacia sus lugares de trabajo los habitantes de la localidad de Samaniego (Nariño), muchos de los cuales no pudieron conciliar el sueño durante la noche anterior, tras el hostigamiento registrado contra una patrulla militar.

Cuando desde las montañas cercanas se escucharon los disparos, hombres y mujeres corrieron hacia sus casas a refugiarse.



“Las paradojas de Samaniego, hace muchos años no vivíamos una noche como esta; sin energía, en paro armado, bloqueada la vía principal”, confesó Harold Montufar, ex alcalde y promotor del Pacto Local de Paz.



“Mi hija de 7 años lloraba y se quería ir de acá. Me toco explicarle a su edad lo que estaba pasando”, añadió quien acaba de ser nominado al premio nacional a la defensa de los derechos humanos en Colombia versión 2019, en la categoría Toda una vida en defensa de los derechos humanos.

En el hospital Lorencita Villegas de Samaniego (Nariño) se recupera el soldado perteneciente al Batallón de Infantería No. 9 Batalla de Boyacá, Carlos Andrés Martínez Palencia, luego de quedar herido en su pierna izquierda por el hostigamiento que ocurrió al atardecer del miércoles, y generó pánico y miedo en cerca de 20.000 habitantes que se aprestaban a descansar en sus viviendas.



El comando de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército en un comunicado informó que el soldado “de forma inmediata fue atendido por los enfermeros de combate que se encontraban en el lugar”.



Aunque el hecho es materia de investigación, el Ejército al determinar sus posibles autores informó que “al parecer por integrantes del grupo armado organizado, Eln”, cuando una patrulla militar adelantaba operaciones de seguridad y defensa en esa jurisdicción del occidente del departamento.



“De manera inmediata y profesional unidades de apoyo desplegaron sus capacidades ofensivas con el fin de contrarrestar el ataque que duró alrededor de tres minutos”, informó el Ejército.



El fluido eléctrico aún no se restablece en el municipio porque fue afectado un transformador con los disparos.



“Por ahora no se han podido evidenciar algunos otros daños colaterales de este vil ataque”, aseguró el Ejército, que además dijo que se trató de otra grave infracción al Derecho Internacional Humanitario por la vulneración al principio de la proporcionalidad.



“Se pretendía causar daño a las obras e instalaciones generadoras de energía eléctrica, amenazando la salud y supervivencia de la población civil”, argumentó la Brigada 23.

En menos de una semana, la población en Nariño ha vivido momentos angustiantes. El pasado jueves otra emboscada contra un camión que transportaba un grupo soldados fueron atacados por disidente del frente 29 de las Farc, causando la muerte a un sargento y a un soldado, al igual que nueve uniformados más resultaron heridos. Entre el lunes y martes pasados, al parecer, guerrilleros del Eln bloquearon la vía al mar y la carretera que de Túquerres conduce a Samaniego, con varios vehículos que fueron cargados con explosivos.



Desde el miércoles, las autoridades pusieron en marcha por dichos tramos caravanas que están acompañadas por unidades del Ejército, con el fin de garantizar la seguridad de pasajeros y transportadores y la movilidad.



La Gobernación insistió en adelantar en Pasto un consejo ampliado de seguridad, con la presencia del Presidente Iván Duque y los altos mandos militares, en procura de resolver el tema del orden público en Nariño.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL DE EL TIEMPO

PASTO