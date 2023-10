¿Qué pasó con mayoría de candidatos de Cali que no fue a cita para debatir sobre salud?

De nueve candidatos a la alcaldía de Cali, este 10 de octubre asistió menos de la mitad de ellos para presentar sus propuestas sobre salud, bienestar y sistema alimentario.

Este fue el cuarto debate de ‘Cali para mí’ con ProPacífico, otros gremios, universidades y medios de comunicación. Se realizó en la Universidad Javeriana, en el sur de la ciudad.



Quedaron vacías las sillas para Alejandro Éder, Édilson Huérfano, Danis Rentería, Wilson Ruiz y Roberto Ortiz. La mayoría había confirmado.



Finalmente, participaron Miyerlandi Torres, Deninson Mendoza, Heriberto Escobar y Wilfredo Pardo.



Torres dijo sobre la reforma a la salud que apoya el acceso gratuito a servicios de diagnóstico de enfermedades, como sífilis o VIH, así como en programas de salud sexual y reproductiva, sin ninguna barrera de atención.



“Pero sobre hacer borrón y cuenta nueva al sistema de salud estoy en desacuerdo. Hay un aprendizaje que nos ha dejado, disminución de la mortalidad infantil y materna. Cambiar un sistema de la noche a la mañana es muy riesgoso”.

Estudiantes y otros asistentes en el auditorio de la Javeriana de Cali Foto: Universidad Javeriana de Cali

También sostuvo que el modelo de dineros debe ser mixto, no todo estatal. Mendoza le señaló a Torres que ella manejó bien directrices para las ESE en Cali y que lo público no es negativo.



El candidato Mendoza propuso fusionar ESE Suroriente y Oriente, así como la ESE Norte y Centro, y buscar que el hospital Isaías Duarte Cancino quede a manos del distrito.



Mendoza también hizo un llamado sobre las ausencias de los demás candidatos, pero también del rector de la Javeriana, padre Vicente Durán, que envió un mensaje por video, así como señaló la partida temprana de las directivas de ProPacífico y la Unidad de Acción Vallecaucana.

Heriberto Escobar, uno de los candidatos que participó en el debate. Foto: Universidad Javeriana de Cali

Heriberto Escobar dijo que los intentos de suicidio en Cali, que aumentaron en 2022 en un 34 % frente a 2021, también son evidentes desde niños por acoso escolar. “Es un tema muy complejo, sobre todo, después de la pandemia. Todo es plata”. Dijo que es necesario tener la reforma a la salud.



Pardo llamó la atención sobre un hogar de rehabilitación por consumo de drogas y cuestionó a Torres sobre un supuesto ‘elefante blanco’, cuando fue secretaria de Salud. Torres respondió que el proyecto era de 2021 y que no se aprobó ni ella firmó ningún documento.



El debate tuvo, además, la participación del público, que hizo preguntas inclusive, fuera de los ejes temáticos establecidos.



Uno de ellos, la movilidad en el MIO. Todos los candidatos coincidieron en la necesidad de reformular el sistema.

El debate sobre la salud, en la Javeriana. Foto: Universidad Javeriana de Cali

Otra de las preguntas del público asistente fue la de qué acciones impulsarán para la venta irregular de comidas en Cali. El tema hace relación a los vendedores ambulantes.



Torres habló de control a ambulantes no solo en espacio público, también en calidad de alimentos.



Deninson Mendoza dijo que los vendedores ambulantes responden a una necesidad social y que deben organizarse, no lanzarles la Policía sin ningún plan social.



Los candidatos que no acudieron a este debate y que, según la Universidad Javeriana, habían informado su asistencia, nunca llegaron, a pesar de que en el alma máter indicaron que estuvieron esperándolos durante el desarrollo de todo el encuentro.



