'Mandan el doble de huevo con el mínimo': otro empresario ataca el 2 %

"Yo diría que tienen doble huevo, no un huevo, como dijo el empresario costeño, el de los vidrios, sino el doble de huevo".

En estos términos y apoyando a su colega, el empresario barranquillero Christian Daes, se refirió el empresario vallecaucano Maurice Armitage a la propuesta de incrementar el salario mínimo en Colombia en un 2 por ciento en el 2021.



Armitage, quien fue alcalde de Cali entre 2016 y 2019, afirmó que es "absurdo" aumentar el salario en porcentajes tan bajos.



"Sigo convencido de que tenemos que dar el gran salto: diferenciar el salario mínimo de una gran cantidad de cosas, eso no puede seguir siendo así en Colombia. Muchas veces el salario mínimo no se sube, no porque los empresarios no quieran, sino porque va amarrado a una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el salario mínimo. Hay empresas que no lo pueden pagar, pero hay una gran mayoría que pagamos dos y tres veces ese valor", señaló Armitage.



Este empresario vallecaucano siempre ha tenido posturas similares a las de Daes, como la de pagar salarios altos en sus empresas.



Armitage es el presidente y propietario de Sidoc (una empresa de productos metálicos) que genera más de 700 empleos directos, de una constructora y de un ingenio azucarero.



Armitage resaltó que es necesario revisar la forma de calcular el salario mínimo porque "vamos a seguir en una pelea eterna" en las negociaciones entre empresarios y trabajadores.



"Lo que tenemos que hacer es que la gente gane más para que haya más consumo, y en la medida en que haya más consumo hay más empresas y hay más empleo. Así de sencillo", indicó Armitage, quien es un convencido de que el sistema capitalista solo se incentiva cuando la gente tiene como gastar más, como invertir más.



Sin embargo, Armitage admitió que hablar de incrementos grandes del salario mínimo es difícil en estos momentos de pandemia "porque la gente está muy nerviosa, hay gente (empresarios) que ha estado en muy mala situación, pero no se puede seguir sacrificando la gente más débil de la cadena con la cuestión del salario mínimo".



Teniendo en cuenta los efectos de la pandemia, Armitage le aconsejaría al presidente Iván Duque -en caso de que le toque hacerlo por decreto- que incremente el salario mínimo entre el 5 y el 6 por ciento.

FERNANDO UMAÑA

EL TIEMPO CALI