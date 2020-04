Sacerdote se defiende por acto durante cuarentena en Pasto

El sacerdote Ramiro Chalacán, quien hace un año es párroco del templo del barrio Santa Mónica de Pasto y quedó en medio de una polémica por oficiar una bendición y unas palabras a feligreses durante el Jueves Santo pide que escuchen su explicación, que está dando la cara y que no lo condenen por haber llevado la palabra de Dios.

Santa Mónica es un barrio ubicado en la comuna 3 de Pasto, donde las opiniones están divididas, pues algunos no se explican porque se puso en riesgo a un gran número de feligreses en plena época de cuarentena por el coronavirus, mientras otros los exaltaron por seguir con su deber religioso.



“Quiero manifestar que lo sucedido el Jueves Santo nace desde el momento en que muchas personas me llaman por teléfono y me piden que realice una acción de fe, la bendición de Pasto con el Santísimo Sacramento”, dijo el sacerdote.

Añadió que la ceremonia fue un acto “de una profunda fe y de amor a Dios” y que lo hizo el Jueves Santo porque “es un día eucarístico por excelencia. No obstante, aclaró que recorrió varios barrios marginados y se hizo una oración en algunos hospitales, guardando las distancias.



“Yo quiero aclarar que en ningún momento hubo una eucaristía. No fue así. Tampoco convoqué a entregar mercados a la gente ni estuvieron las puertas abiertas del templo”. Dijo que su llamado a los feligreses había consistido en que recibieran desde las terrazas y ventanas de sus propias viviendas la bendición, pero “inevitablemente la gente se acercó y uno no los puede alejar”.



Destacó el hecho de que Pasto y Nariño es una comunidad eminentemente católica. “Quiero decir que no busquen culpables por esto, el culpable no es el señor Obispo, no es el Alcalde, no son las autoridades”.



Así mismo, expresó que había solicitado el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Secretaría de Tránsito Municipal y de la Policía Nacional.



“El de la iniciativa fui yo, por lo tanto aquí estoy dando la cara, yo pienso que juzgar es fácil, insultar también”, es la reflexión que hace el padre Chalacán.



A su vez, sostuvo que el obispo de Pasto, monseñor Julio Enrique Prado Bolaños, le habría autorizado que diera la bendición. Frente a esta aseveración, la Diócesis de Pasto no se ha pronunciado ni para confirmar lo dicho por el sacerdote o referirse a lo sucedido.



“Él (monseñor Prado) me autorizó a mí, pero no es justo que ahora juzguen al señor Obispo, no es lo más conveniente, pero él si me autorizo y las autoridades de la Alcaldía Municipal por supuesto que lo sabían”, dijo el religioso.



“La invitación a la comunidad era de quedarse en casa y a recibir la bendición desde sus ventanas, el único error fue que cuando yo llegué, la gente se acercó y no fue fácil manejar ese momento”, agregó el clérigo.



Élbar Gildo Gallo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Mónica, dijo: “Yo no tengo ni idea qué fue lo que paso, pero lo que me parece raro es que el CAI de la Policía Nacional se encuentra al frente del templo”.



También desconoce si hubo una convocatoria del cura párroco al evento, pero eso si considera que este es el momento en que los fieles deben poner su granito de arena y seguir las recomendaciones de las autoridades ante la grave emergencia que se registra.



“Nosotros tenemos que dar ejemplo, todos en nuestro barrio debemos estar encerrados en nuestras casas”, dijo el líder comunitario.



“Aquí la gente está muy molesta y solo se habla de la irresponsabilidad de él”, dijo Gallo.



Célimo Puenayán Araujo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villaflor II, dijo que “la comunidad aún no asume la responsabilidad que tiene en este momento tan difícil. Ellos no deberían haber aceptado participar en ese acto, yo no estoy de acuerdo con esa actitud”.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO