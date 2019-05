El sacerdote que destapó escándalos sexuales de la Iglesia en Cali

El sacerdote Germán Robledo, de la Arquidiócesis de Cali, fue de las primeras personas en el país en denunciar casos de pederastia en la Iglesia Católica, específicamente, en la capital vallecaucana.

Sus denuncias levantaron polvareda en 2010, cuando en ese año las publicó en su libro ¿Hacia un Clero gay?



La publicación señala que los arzobispos en la ciudad tenían responsabilidad de abrir investigaciones contra párrocos y diáconos pedófilos, pero, según él, no lo hicieron, ni cuando estuvo estuvo al frente del Tribunal Eclesiástico de Cali entre 1994 y 2000. Cuestiona que la Iglesia “ha mantenido una desmedida prudencia”.

El párroco Robledo, quien cumplirá 80 años en octubre de este 2019 y quien dejó de oficiar eucaristías a los 65, debido a la edad de retiro, reconoció que EL TIEMPO fue el primer medio que publicó denuncias de presuntos sacerdotes y diáconos pederastas en Cali y Palmira.



Cuestiona que la Arquidiócesis de Cali “no ha tomado el toro por los cuernos por invisibilizar una homosexualidad predatoria”, causa para él, de estos abusos a menores de edad. A su vez, cuestiona el acto de reparación que hace poco hizo la Arquidiócesis, a cuatro víctimas, todos varones, que en 2009 tenían entre 10 y 12 años. Por este caso, la justicia ordinaria condenó penalmente al sacerdote William de Jesús Mazo a 33 años de prisión.

Video Este es el caso de pederastia por el que el arzobispo de Cali pidió perdón

En la Arquidiócesis de Cali informaron que este sacerdote ya no es parte de la Iglesia.



Así mismo, la Arquidiócesis indicó que no se pronunciará frente al tema relacionado con la entrevista al sacerdote Robledo. Reiteró que la "Arquidiócesis entrega siempre información a las autoridades eclesiásticas y civiles correspondientes".

¿Cómo ve la actuación de la Iglesia en la actualidad sobre pederastia y de que en Cali la Arquidiócesis pidió perdón a cuatro víctimas?

Esto yo ya lo había dicho y lo denuncié. Yo critiqué el famoso ‘tapen tapen’, el encubrimiento de los pederastas. Era 2010 y ya se decía algo en Cali. Había unos terribles pederastas. Yo en el libro lo digo. Que por lo menos había estos casos en el 30 por ciento de los sacerdotes del Clero. Eran como 120 o 130 que estaban involucrados. Yo denuncio en el libro que en el seminario conciliar había profesores absolutamente gay. Yo denuncié que había un sacerdote en Cali que utilizaba las limosnas para pagar favores sexuales. Fue un caso tremendo.

¿Era un caso de pederastia?

Sí. Pero no solo de pederastia. Por ejemplo, jóvenes que venían de otras partes con hambre llegaban a pedir una limosna. Imagínese en qué terminaban las ayudas caritativas. Era una cosa inicua. Yo me di cuenta de eso y tomamos grabaciones en las que contaban con pelos y señales.

¿Grabaciones de quiénes y qué decían?

Bacanales gais de cómo llevaban a niños. Todas esas cuestiones, daba vergüenza realmente, a mí, como sacerdote que había estado como presidente del Tribunal Eclesiástico. Los problemas llegaban.

¿La Iglesia en Cali hizo investigaciones o no a sacerdotes pederastas en la época en que usted denunció públicamente, en 2010?

Me ponían a mí la queja y a la gente que la ponía la mandaban a la Curia. Pero a pesar de que había jueces en el Tribunal Eclesiástico, por mandato era el obispo y el arzobispo -que es en el caso nuestro-, que tenía que ordenar la investigación. No el juez. El juez en el Tribunal Eclesiástico juzga en el momento cuando le corresponde.



Debe haber un promotor de justicia conforme con el derecho en ese tiempo y era el obispo quien tenía que nombrar a una persona que hiciera la investigación, a un auditor, y una vez que existieran las pruebas se pasaban al Tribunal.

El párroco Germán Robledo, que en 2010 publicó '¿Hacia un Clero gay?', se refiere a la pederastia en Colombia. Foto: Santiago Saldarriaga Quintero / EL TIEMPO

¿Se hizo esa toma de pruebas?

Les decían (a las familias) que se quejaban tráigame pruebas, como si para eso se pudiera traer fotografías. Entonces, la gente salía desesperada y volvían a buscarme. Ya después de que había renunciado al Tribunal seguían las quejas hasta que dije no, no me aguanto más, voy a denunciar eso.

¿Ningún obispo o arzobispo de Cali en estas últimas dos décadas ha ordenado una investigación por estas denuncias?

No, y en ese tiempo lo normal era tapar, ocultar. Hoy día no se puede. Hoy en día esto es motivo de destitución. A partir del papa Francisco no se puede tapar ni alcahuetear.

Entonces, ¿la Iglesia en Cali no ha tomado medidas severas contra la pederastia?

No desde los anteriores tres arzobispos. Eso no se ha cumplido Si el decreto de destituir a un sacerdote pederasta se hubiera aplicado antes y no ahora, por el papa Francisco, no se habrían salvado estos arzobispos.

Respecto al caso del sacerdote que usted denunció, especialmente, y que usaba las limosnas correspondió a la época del 2000, ¿qué postura tomó el Arzobispo por este caso?

Se tomaba una posición de desmedida prudencia. Yo le dije al Arzobispo que el sacerdote debía salir inmediatamente de la parroquia. Tenía que hacer un curso especial con psicólogo, mínimo de seis meses a un año. Le dije: ‘Hay que velar por los niños’. Hay que poner psicólogos para ellos, hay que hablar con los padres de familia que habían amenazado con que se iban a retirar de la Iglesia y yo les dije que con toda la razón del caso. Había que preocuparse por la fe de los padres. También le dije que había que entrar a indemnizar, inclusive, económicamente a las familias.

¿Qué hizo la Arquidiócesis?

Dijo que había que tomar sanciones.

¿Pero se hizo o no se hizo nada de lo que sugirió?

Parece ser que solucionaron el problema económicamente.

¿El sacerdote recibió algún castigo?

Ni siquiera ante la justicia ordinaria y después pasó a otra parroquia donde siguió haciendo lo mismo.

El párroco Germán Robledo, que en 2010 publicó '¿Hacia un Clero gay?', se refiere a la pederastia en Colombia. Foto: Santiago Saldarriaga Quintero / EL TIEMPO

¿Cuántos niños fueron abusados dentro de ese caso en particular?

Creo que eran dos o tres.

¿Cuántos años tenían?

Eran niños pequeños. De 10-12 años.

¿Dónde está este padre?

Falleció.

¿Fue condenado?

No.

¿Este caso dónde sucedió?

En un sector suroriental de Cali. No era Aguablanca, pero sí limitaba con el Distrito.

Son muy pocos los casos de sacerdotes condenados penalmente

Aquí en Cali se recuerda al padre Víctor Blanco (2006), que sí lo condenaron (57 meses en la cárcel Villahermosa de la ciudad).



Después, el padre William de Jesús Mazo (por los cuatro niños, de entre 10 y 12 años abusados en 2009 en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, en el barrio Alfonso Bonilla Aragón de Aguablanca). Hubo otro sacerdote. Era el padre William Lasso, quien en 2016 fue llamado a rendir indagatoria en una forma comprobada por la Fiscalía (por acceso carnal abusivo con un menor de 14 años) y el sábado anterior se suicidó, se colgó.



Yo intervine porque supe que cuando fue párroco del municipio La Cumbre cómo este sacerdote tenía una casa de campo a la cual habría llevado a niños del Distrito de Aguablanca. Yo llamé al vicario general le dije: ‘El próximo escándalo en Cali va ser este’.

¿Qué pasó después de esta advertencia?

Supe que lo cambiaron simplemente de parroquia y le dijeron sea más prudente y realmente fue más prudente porque se cambió de casa, compró otra, era una más cerrada, más segura y fue donde, precisamente, se suicidó.

¿Los sacerdotes en Cali, cuestionados por pederastia, han sido expulsados de la Iglesia?

Los obispos, muy nerviosos tomaron una actitud muy tolerante, tomaron una actitud muy a la defensiva, muy propia de lo que yo denuncié: el ‘tapen tapen’. Hicieron todo lo posible para evitar que los testigos en una parroquia, inclusive que eran empleados, pudieran decir la verdad. Los intimidaron y a lo último también los destituyeron de sus puestos; los indemnizaron muy bien, no puedo decir que no.

¿En la actualidad conoce nuevos casos de pederastia en la Iglesia?

No. Pero por fortuna y con la crítica que han ejercido los medios que son fundamentales en ese aspecto, las sanciones ya son reales. Precisamente, la justicia acaba de ordenar reparación por los cuatro niños abusados en esa época (2009) en Aguablanca. Pero la Arquidiócesis actuó muy contrariamente a lo que él decía. Es un error, el culpable con causa es el obispo.

¿Por qué?

Porque el derecho canónico dice que para nombrar a un párroco con la calidad y el título de párroco tiene que tener certeza moral de la idoneidad y moral total a quien va a nombrar de párroco. Mucha gente se ha quedado callada por amor a la Iglesia, por respeto al religioso como una persona de Dios y eso vale mucho ante la gente. Pero muchos casos quedan sin sanción, sin reconocer que la institución es la que tiene que responder. Ahora un obispo o arzobispo tiene que responder haciendo la denuncia penalmente, ante potestad civil.

¿La Arquidiócesis cómo ha manejado estos casos, como el del perdón a las cuatro víctimas de 2009 o el del padre Lasso?

Deja mucho que desear el acto del perdón. Invisibilizó el problema: la homosexualidad predatoria como lo llama el obispo de Filadelfia, en Estados Unidos. Aquí se habla de un abuso de poder y eso no es enfrentar la verdad. En el acto de reparación se cumplió en cuestión del dinero para resarcir en alguna forma. Pero, la reparación pública es la que queda muy en duda. Ha habido y con todo respeto, se refiere al abuso del poder y esto no es abuso de poder, puede tener un elemento de abuso de poder, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre, en la otra carta que mandó a las familias sí, por lo menos, dijo abuso sexual.

Entonces, padre, ¿usted no está de acuerdo con que la Arquidiócesis se hubiera referido a un abuso de poder y no como abuso sexual?

Hoy en día, por ejemplo, decir abuso de poder. ¡Hombre! Eso ya es invisibilizar lo que es; es la homosexualidad. No confundamos decir abuso de poder, es un abuso homosexual predatorio. Mientras la Iglesia Católica no agarre, como decimos nosotros, el toro por los cuernos seguimos en lo mismo.

¿Qué piensa de que las cuatro familias y las víctimas no aceptaron el acto de reparación de la Arquidiócesis de Cali?

Todo parte del principio de tapar el problema. Nadie habló de homosexualidad. En las estadísticas de la Iglesia Católica, el 90 por ciento de los casos abusados es con niños varones. Las niñas abusadas, en un 10 por ciento. El papa Benedicto escribió todo un tratado sobre la homosexualidad clerical, condenándola fuertemente. Un homosexual o quien tenga arraigadas tendencias homosexuales no puede ser admitido en el sacerdocio, no puede ser aceptado en el Seminario.

En una eucaristía en la parroquia Nuestra Señora de La Candelaria del barrio Alfonso Bonilla Aragó Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

¿Eso no genera polémica entre la comunidad homosexual porque quedan como los posibles pederastas? ¿Pero qué pasa con los pederastas heterosexuales? En ambos es pederastia.

Si es pederastia, expulsión del Estado clerical, sea homosexual o sea heterosexual, expulsión porque es un abuso ya de niños. Pero, lo que yo hago referencia del homosexualismo es el hecho de las estadísticas, 90 por ciento contra 10 por ciento, entonces, para erradicar el problema por completo hay que tocar de raíz.

Padre, por eso insisto en que sus declaraciones sobre homosexualidad pueden causar rechazo entre la comunidad gay

Ya me dijeron alguna vez que era homofóbico y en el libro yo hablo de eso.

¿Usted es homofóbico, padre?

No. Ni más faltaba que llegara hasta ese punto, pero tengo unos principios fundamentados en la Biblia, en la moral de la Iglesia. Pero, el problema en este momento es que tienen la Biblia en su contra.

¿Cuando usted presidió el Tribunal Eclesiástico hubo casos de pederastia denunciados en otras ciudades de Cauca, Nariño o del Valle, donde esta institución tenía competencia?

El único caso que tuve cuando estuve como presidente del Tribunal Eclesiástico fue en Palmira. El obispo de Palmira envió el caso. No era un sacerdote, pero era un diácono, un clérigo y se ordenó la expulsión por violación. Era un profesor en colegios.

Por este hecho, ¿cuántos niños abusados?

Una gran cantidad. Fue a finales de 1990.

Padre, ¿y qué pasa con las religiosas? ¿Le ha llegado alguna denuncia de conventos sobre presunta pederastia?

Las mujeres tienen más madurez. He sido confesor de monjas y no he visto ni conocido denuncias en Cali ni en Colombia. Yo confío en las monjas. Nos dan ejemplo.

El párroco Germán Robledo, que en 2010 publicó '¿Hacia un Clero gay?', se refiere a la pederastia en Colombia. Foto: Santiago Saldarriaga Quintero / EL TIEMPO

Padre, ¿qué medida debería tomar la Iglesia frente a una denuncia penal contra un sacerdote en Miranda (Cauca), en relación con un presunto acceso carnal con una niña de 13 años? Eso fue en octubre del año pasado, cuando la menor tenía 12.

Deben expulsarlo. Al Arzobispo de Popayán le tocaría conseguir todas las pruebas y despachar eso para Roma.

Padre, ¿usted ha recibido amenazas por hacer estas denuncias?

Sí, recibí amenazas de muerte. Pero no solamente a mí. También a otros testigos. Tuve que aconsejarles tomar mucha prudencia en las declaraciones porque la vida vale más y después estos muchachos no podían dar la información exacta sobre todos estos hechos de pederastia.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI