Ryder Windham viene a Star Wars, en el Colombo Americano en Cali

Inicia en el Centro Cultural Colombo Americano da inicio a una de las temporadas más esperadas del año: May The 4th Month (MT4M): “Encuentro de Fanáticos de Star Wars y la Ciencia Ficción”.



La séptima edición del evento llega con una agenda que reúne exposiciones, conciertos gratuitos, concurso de cosplay, talleres, charlas, ciclo especial de cine y actividades de biblioteca. Y con Ryder Windham, autor estadounidense de ciencia ficción que ha escrito más de 60 libros de Star Wars, que incluyen novelas, cómics y libros de referencia.

Por eso la cita es hoy a partir de las 7 p.m, la inauguración de la exposición “Calificción: 1er Salón de Diseño Gráfico de Ciencia Ficción & Fantasía”

Galería de Arte Humberto Hernández, Centro Cultural Colombo Americano sede norte,

ubicada en la calle 13N # 8N – 45.



Para el Centro Cultural Colombo Americano y la Comunidad Star Wars Cali que celebra dos de las fechas más significativas para los fanáticos de Star Wars, dos eventos especiales: En el marco del Star Wars Day (May the 4th o 4 de mayo), el autor estadounidense Ryder Windham brindará un conversatorio dedicado a los fans de la saga en la ciudad de Cali el día sábado 4 de mayo a las 6:00 p.m en la Sede Norte del Centro Cultural Colombo Americano.

Continuando con la celebración de fechas especiales para los fanáticos, el domingo 5 de mayo o como lo llaman los fans "Revenge of the Fifth", se llevará a cabo la séptima edición, del Encuentro de Fanáticos de Star Wars y la Ciencia Ficción en el Centro Cultural Colombo Americano de Cali de la sede sur, el encuentro que inicia desde las 11:00 a.m.

Se espera gran acogida por parte de los asistentes. Foto: Centro Cultural Colombo Americano.

Esta temporada es presentada en asocio con la Comunidad Star Wars Cali y cuenta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, la Secretaría de Cultura de Palmira, el Instituto Departamental de Bellas Artes, la Banda Departamental del Valle del Cauca, la Universidad Libre en Cali y el Centro Colombo Americano de Medellín.

Agenda Cultural Geek de mayo

Sábado 4 de mayo



Star Wars Day – 6:00 p.m.

Celebrando "May the 4th Be With You" con el autor estadounidense Ryder Windham

Auditorio Earle Sherman, Centro Cultural Colombo Americano Cali – Sede Norte, Calle 13N # 8N – 45



Domingo 5 de mayo



De 11:00 a.m. a 6:00 p.m. Encuentro de Fanáticos de Star Wars y de la Ciencia Ficción concurso de cosplay, talleres maker, charlas, muestra comercial, presencia de la 501st Legion (Organización Internacional de trajes imperiales de Star Wars, integrada y dirigida por fanáticos y/o entusiastas de la Saga).

Centro Cultural Colombo Americano Cali – Sede Sur, Cra. 53 # 11- 56



Martes 7 de mayo, 7:00 p.m.



Concierto con la Banda Departamental del Valle del Cauca

Ciencia Ficción y videojuegos en concierto

Centro Cultural Guillermo Barney Materón, Palmira, Carrera 29 # 30 – 40



Miércoles 8 de mayo, 7:00 p.m.



Concierto con la Banda Departamental del Valle del Cauca

Ciencia Ficción y videojuegos en concierto

Paraninfo Campus Valle del Lili, Universidad Libre, Carrera 109 No. 22-00



Jueves 9 de mayo 5:00 p.m.



Inauguración de exposición

Calificción: 1 Salón de Diseño Gráfico de Ciencia Ficción & Fantasía

Sala de exposiciones, Instituto Departamental de Bellas Artes, Av. 2N # 7N – 66

-7:00 p.m. - Concierto con la Banda Departamental del Valle del Cauca

Ciencia Ficción y videojuegos en concierto Sala Beethoven, Instituto Departamental de Bellas Artes, Av. 2N # 7N – 66



Miércoles 8, 15, 22, 29 de mayo – 6:30 p.m.

​

Cineclub Colombo Ciclo: Sci-Fi Talks. Auditorio Earle Sherman, Centro Cultural Colombo Americano – Sede Norte, Calle 13N # 8N – 45



Viernes 17 de mayo, 9:30 a.m.

​

Actividad en inglés.

Library Encounter: Pulp Magazines and Science Fiction Biblioteca Abraham Lincoln, Centro Cultural Colombo Americano – Sede Norte, Calle 13N # 8N -45