Rutas del MIO para los días santos en Cali

Durante esta Semana Santa, el MIO tendrá suspensión temporal de algunas rutas, al tiempo que ofrece alternativas a los usuarios en estas fechas.

Además habrá variaciones en los horarios. Es por ello que hoy, mañana y el Sábado Santo, el servicio se prestará de 5 de la mañana a 11 de la noche. Mientras que los Jueves, Viernes y Domingo santos, la operación estará en marcha de 6 de la mañana a 10 de la noche.

Rutas que no circularán y las opciones

Desde ayer no sale la ruta P17, ni este martes, mañana y ni Sábado Santo. Como opción a la P17 circula la ruta T31, en el tramo de la calle Quinta. También, la A17C y la A18 desde la estación Universidades hacia la vía Cali-Jamundí. Otras opciones frente a la suspensión temporal de la P17 y A11B, las rutas A11 y A19A hacia la avenida Cañasgordas.



Tampoco circula desde ayer la ruta A11B, ni este martes, ni mañana y ni el Sábado. Circularán, como opción, la A18 y la A17B con parada frente a los sectores Valle del Lili y Alférez Real. La E27B no sale este martes, ni mañana y ni el sábado, y en su lugar circulará E27, terminal de Menga-Capri. La A14A se suspenderá el Sábado Santo.



La cubrirá la A14B. La A17A no saldrá el sábado y como opción, la A17C. Ese sábado tampoco saldrán la E31, la E37, la E52 y la T42. Las cubrirán T31, T50, P52D, A47, T40, P52D Y P72.



