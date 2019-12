Conozca las ‘Rutas de Naturaleza’, durante Feria de Cali

La Feria de Cali se convierte en la oportunidad de fomentar el turismo en

la ciudad, no sólo con música y baile, también con ‘parches’ para disfrutar

de la oferta ambiental.

La Secretaría de Turismo, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y Corfecali diseñaron rutas de turismo, una de ellas es la ‘Ruta Ambiental y Natural’, “para aquellas personas que disfrutan de los espacios naturales”.

Durante los días feriales se realizarán recorridos, por ejemplo, en algunos cerros emblemáticos.



El jueves 26 de diciembre, de 8 a.m. a 10 a.m., hubo un recorrido en el sendero bambuzal del Ecoparque Bataclán, en el cerro de Las Tres Cruces.



Descubrir el sendero de agua fue la travesía que vivieron quienes participaron en el recorrido Vía Cristo Rey-Kilómetro 5 el pasado el viernes 27, desde las 8 de la mañana.



El jueves 26 y el viernes 27 también fue un punto de encuentro el Vivero Municipal, donde se conocieron las especies de flora del lugar, y se habló del viverismo y la hormiga arriera.



En el humedal La Babilla el recorrido guiado será el domingo 29, de 9 a.m. a 1 p.m., con recorridos cada hora. En el Ecoparque Lago de Las Garzas también habrá recorridos guiados cada hora el sábado 28, entre las 8 a.m. y 5 p.m.La caminata por los senderos y hasta la cima del Ecoparque Cerro de La Bandera será este lunes 30, de 8 a.m. a 10 a.m. y de 10 a.m. hasta el mediodía. También habrá aventuras en el entorno urbano.

