Desborde de rumberos sin tapabocas y a ritmo de salsa choque en Cali

La carretera a Buenaventura se convirtió en un escenario del desborde de los rumberos, después de la cuarentena.



También con orquesta a punta de batería, baile y abrazos, numerosos hombres y mujeres se olvidaron de las normas de protección y se amanecieron en una fiesta estilo verbena de Feria, cerca del río Cauca.



Mientras tanto, en los 'aguaelulos', propuestas piloto de la Alcaldía para el regreso de la rumba, se vivieron dos noches pero no la tercera, porque no salía negocio la venta de jugo a cambio de licor.

Al kilómetro 18, sector tradicional, subió desde la tarde del domingo una romería de motocicletas y carros cuyos ocupantes pitaban sus vehículos, cantaban y escuchaban música a un alto volumen.



El secretario de Movilidad, William Vallejo, dijo que se presentó un colapso en la vía y la situación desbordaba la acción de las autoridades ante la aglomeración de personas y vehículos, pese a que se hizo presencia hasta la medianoche. "Muchos caleños no comprenden la importancia de las medidas de bioseguridad y el riesgo de su comportamiento".

La celebración hizo que el tránsito por la carretera entre Cali y Buenaventura quedará bajo infarto en su movilidad.

En el remolque de una grúa salieron bailadores mientras que a las orillas de la vía se estacionaban quienes compartían sus alegrías en el Kilómetro 18, un sitio tradicional para los fines de semana y festivos.

Las autoridades aseguran que se llegó al sitio pero no era sencillo el manejo de la multitud.

Una ambulancia del hospital Rufino Cuervo, del municipio de Dagua, en el camino a Buenaventura, resultó con sus vidrios rotos.



"Trabajamos junto a autoridades del municipio de Dagua, departamentales y nacionales para que lo sucedido este fin de semana no se repita. Confiamos que los caleños y caleñas serán conscientes, pues de su responsabilidad depende la Nueva Normalidad", dijo Vallejo.

Verbena cerca de la salida a Juanchito

Una concentración rumbera se vivió alrededor de una caseta en el sector Puerto Nuevo, a unas cuadras del puente que lleva a Juanchito, en Candelaria, y cerca del jarillón como se conoce al muro de protección del río Cauca.



El ritmo salía de una orquesta a punta de batería y los asistentes se ponían a tono con sus botellas de líquido transparente y vasito plástico, estilo tintero de aguardiante. Otros con cerveza y unos más con cigarrillo en mano.

La fiesta se fue soltando en la tarde y noche del domingo. "No es que queramos el desorden, sino que la gente ha estado contenida frente a su gusto por bailar y charlar", dijo uno de los presentes.



En las redes se armó una controversia. Danilo Quiñónez escribió: "Me parece el colmo, una tremenda falta de respeto que manada...cómo no me van a invitar a ese rumbón".



El apunte de Asprilla Naty fue: "Apenas ayer se vienen a dar cuenta...eso se lleva haciendo cada Domingo hace más de un mes. Esto ya es autocuidado el que quiere cuidarse se cuidó, el que no, pues no, preocúpense por sus familias en vez de estar escribiendo pendejadas detrás de un celular...Esa rumba lo que está es buena".



Heidy Arizala anotó: "Jummmm pues no entiendo porque eso lleva más de mes que lo están haciendo y conozco mucha gente que mantiene y no usan ni tapabocas y toman en la misma copa y no he visto el primer contagiado".



Mientras que Frank Serna señaló: "Bueno todo parece que esto va a volver a cuarentena obligatoria gracias a un puñado de ignorantes..luego no se quejen que no hay comida,ni trabajo.y dinero,,ya los veré haciendo saqueos con ese pretexto".

Luis Saldarriaga escribió: "Dejen que la gente sea feliz...una muestra más de que la gente no se comió el cuento del virus".



Para Luis Albakro, "es difícil está situación ya el pueblo está cansado de este secuestro colectivo que nos ha tocado a causa de esta pandemia también hay que resaltar que el que quiera pasar el resto de su vida confinado lo puede hacer si sus recursos así se lo permiten, pero hay que entender que este virus llegó para quedarse y está visto que estas cuarentenas de poco han servido ahora toca cuidarse ven las aglomeraciones y tratar de lavarse las manos la mayor cantidad de veces posible".