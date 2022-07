Al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) del Distrito de Cali han llegado quejas sobre lo que serían exorcismos en la casa de un sector residencial de esta ciudad.



La congregación religiosa se instaló en una casa de tres pisos, en el barrio Colseguros, en la comuna 10 de Cali, donde hay sectores residenciales entre los estratos 3 y 5.



Esa llegada se volvió polémica en los últimos meses cuando familias del sector expresaron su inconformidad con los que consideran alaridos y sonidos de exorcismos.



Una de las vecinas ha acudido a sus acciones jurídicas para que se frenen estos ritos, cuyos sonidos ha grabado en celular y puesto en conocimiento de autoridades, como argumento para su malestar.



Funcionarios del Dagma se han presentado en el sitio para establecer mediciones sobre el impacto por el ruido en la zona.



La casa también ha recibido visitas de la Policía Ambiental, aunque no se ha reportado que se les haya aplicado algún comparendo.



La congregación, que no haría parte de la Arquidiócesis de Cali, tiene quien la defienda. Una vecina considera que no se ha presentado una situación fuera de la normal.



En redes se asegura que las quejas proceden de algunas personas y no de toda la comunidad. Anotan que las religiosas visitaron las casas para conocer opciones sobre su permanencia en el sector y explicaron que allí se prepara en tareas solidarias con la comunidad, además de su devoción religiosa.



El mensaje de esa congregación dice que está conformada por "hermanas que han decidido consagrarse al Señor para proclamar la Divina Misericordia de Dios. Abierta a la participación de fieles cristianos (Laicos) que deseen profesar los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia a través de las promesas o votos conservando su condición laical".

