Ruegos por justicia ante crimen de una niña indígena en Nariño.

No paran las voces de repudio y dolor en el Departamento de Nariño por el asesinato de una niña, de 12 años, perteneciente al resguardo indígena Awá El Sande, en jurisdicción del municipio de Santacruz de Guachaves.

La niña, que vestía un traje azul, iba a dejar un desayuno a una tía que se comenzó a preocupar porque la sobrina estaba tardando más de la cuenta y no llegaba.



Cuando fue en su búsqueda acompañada de otros familiares la encontraron, pero sin vida, el pasado martes en la vía que del corregimiento del Sande conduce a la vereda Andalucía, occidente del departamento.



“No logro comprender esta demoniaca mente criminal que le quitó la vida en condición de la vulnerabilidad de su ser”, dijo con lágrimas en sus ojos Miguel, uno de sus tíos.



“Ahora es una niña que ha sido violentada, ha sido violada, ha sido asesinada”, dijo en el parque Los Fundadores del municipio de Samaniego el gobernador de Nariño, Camilo Romero, cuando se cumplió un plantón por la vida y en memoria de la niña, al que asistieron las principales autoridades de la región y del resguardo indígena.



Para el mandatario seccional, hay un escalonamiento del conflicto en Nariño, pero además afirmó “aquí en Samaniego algo está pasando. Aquí han venido sucediendo casos que no pueden ser tolerables por una sociedad democrática”, reveló.

En esta localidad se han presentado los asesinatos de la personera municipal, Paula Andrea Rosero Ordóñez, el pasado 20 de mayo y del periodista José Libardo Montenegro, el 11 de junio, casos de los que aún las autoridades no entregan resultados.



Igualmente, al hostigamiento contra la localidad en la noche del pasado 17 de julio, cuando al parecer guerrilleros del Eln dejaron sin energía a la comunidad durante varias horas y le causaron heridas a un soldado que prestaba vigilancia en una base militar.



Pero eso no es todo. La semana pasada durante tres días la vía que de Túquerres conduce a Samaniego estuvo cerrada, porque integrantes del mismo grupo alzado en armas detuvo diez vehículos para cargarlos con explosivos.



“Pero lo que no puede pasar es la indiferencia de la ciudadanía”, dijo para cuestionar la escasa asistencia de pobladores al lugar donde se desarrollaba el plantón.



“Esto hay que rechazarlo de manera categórica, es un crimen atroz, es algo inaceptable lo que ha ocurrido”, así lo definió el asesinato de la niña el mandatario seccional, quien sostuvo que el país debe entender que ante el dolor no puede haber diferencias.



“Hable con la mamá de Karen Andrea tiene un dolor profundo por supuesto, le hemos expresado nuestro rechazo al hecho y toda nuestra solidaridad”, comentó Romero.



Puso de presente que existe una información suministrada por la comunidad que ya debe estar en poder de las autoridades del posible autor del crimen.



“Lo que queremos es que se haga justicia, que esto no quede en la impunidad, este no es solo un dolor de la familia, es un dolor del pueblo Awá”, recalcó el gobernador.

En la zona está en vigencia un plan candado y además la recompensa de 20 millones de pesos a quien entregue información de los autores del vil asesinato.



Hizo un vehemente llamado de alerta a la comunidad en general “para no seguir permitiendo que ocurran hechos de violencia sin que la sociedad despierte, no puede seguir pasando esto”.



Por su parte el alcalde de Samaniego, Nixon Andrade Ibarra, rechazó el hecho registrado en la vereda Andalucía porque atenta contra el bienestar de los niños y niñas.



“Ponemos a disposición toda nuestra colaboración para trabajar en conjunto y dar con los responsables de quienes terminaron con los sueños de Karen Andrea”, aseguró.



Giovanny Melo, secretario técnico del Consejo de Paz de Samaniego solicitó a la Fiscalía, CTI y Defensoría del Pueblo las investigaciones de rigor con los resultados correspondientes.



De acuerdo con Harold Montufar, promotor del Pacto Local de Paz y exalcalde de Samaniego la ruta de la investigación avanza con el cabildo indígena del Sande, se esperan los primeros resultados, pero de lo que si tiene certeza es que es un crimen de lesa humanidad “porque es una menor de edad que fue abusada sexualmente”, indicó.



Desde el Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) del municipio de Túquerres ya se desplazó un equipo profesional hasta el resguardo para acompañar a Gabriela García, madre de Karen Andrea, y a su otra hija de 6 años de edad, para brindarles el apoyo psicosocial y enfrentar este difícil momento.



“Confíamos en la celeridad de las investigaciones por parte de las autoridades competentes para que se castigue de manera ejemplar a los responsables de este crimen que enluta a todo el país, particularmente a las comunidades indígenas de Nariño”, aseguró desde Bogotá la Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi.



Según la funcionaria “no podemos aceptar que la lista de niñas violentadas y asesinadas siga creciendo” y aseguró que “no podemos seguir tolerando que más vidas inocentes sean apagadas en hechos atroces y producto de la indolencia de los adultos.

