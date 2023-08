"Hola Rubén Blades, soy bailarín de salsa en Cali. Pertenezco al Semillero de Niños Melómanos La Nueva Guardia". Este es uno de los niños con edades desde los 7 años hasta adolescentes que le grabaron mensajes a comienzos de la semana al reconocido cantautor panameño, quien estuvo en concierto en la capital del Valle, en el estadio Pascual Guerrero, el pasado viernes 4 de agosto.

Los mensajes fueron grabados en videos por los pequeños de La Nueva Guardia y de inmediato, el cantante, respondió en sus cuentas oficiales en redes sociales.



"Muchas gracias a los “melomanitos” y las “melomanitas” del colectivo LA NUEVA GUARDIA “SEMILLERO DE NIÑOS MELÓMANOS”, DE CALI, COLOMBIA…", dijo Rubén Blades.

Hoy recibimos a La Nueva Guardia - Semillero de Niños Melómanos, de Cali.

Un trabajo realmente ejemplar encabezado por Stephanie López y sus compañeras. pic.twitter.com/aHd87YJvWc — Rubén Blades (@rubenblades) August 4, 2023

Al llegar a la 'Sucursal del cielo' y capital de la salsa en el país, como se conoce a Cali, Blades invitó a estos pequeños al ensayo, horas antes del concierto en el Pascual.

Los pequeños estuvieron ansiosos por conocer a unos de sus ídolos de quien han aprendido sus canciones con Pedro Navaja, para interpretarlas tocando el piano o cantando.



El autor dijo en Twítter: "Hoy recibimos a La Nueva Guardia - Semillero de Niños Melómanos, de Cali. Un trabajo realmente ejemplar encabezado por Stephanía López y sus compañeras".

¡Sorpresas nos da la vida! Hoy tuvimos la oportunidad de compartir con el mismísimo maestro Rubén Blades, quien invitó a algunos niños y niñas de nuestro semillero FACEBOOK

"¡Sorpresas nos da la vida! Hoy tuvimos la oportunidad de compartir con el mismísimo maestro Rubén Blades, quien invitó a algunos niños y niñas de nuestro semillero a su prueba de sonido antes del concierto en Cali", escribieron los niños en redes sociales.



"Bailamos y cantamos sus canciones, nos firmó algunos discos y expresó su apoyo a este proyecto cultural para que las nuevas generaciones sigan guarachando. ¡Que se sepa que esta música es pa’ los grandes’ y pa’ los chiquito’! Gracias infinitas a vive la salsa por gestionar este momento tan especial", dijeron.



Stephanía López, quien impulsó este sueño en el Semillero, escribió: "Gracias inmensas a Rubén Blades por su amor y generosidad, por su música que me cambió la vida para siempre. Gracias a sus canciones, desde muy pequeña logré conectar con mi contexto cultural, con mi territorio y mi familia".



También dijo: "La Nueva Guardia - Semillero de Niños Melómanos es una iniciativa con una metodología innovadora de aprendizaje inspirada en la salsa pero sobretodo en la obra del maestro Blades".



Y anotó: "Gracias a todas las personas que me he topado en el camino para llegar aquí. Gracias a los niños y las niñas que han participado de los talleres, a las mamás y los papás que creen en el proyecto. Gracias a mi familia por siempre apoyarme. Estoy agradecida y llena de vida. Caminando se aprende la vida. Caminando se sabe lo que es. Caminando se cura la herida".



