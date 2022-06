En las redes sociales ruedan informaciones falsas acerca de la rotación de la restricción del 'pico y placa´en Cali a partir del segundo semestre de este año. Ante esta situación, la Secretaría de Movilidad de la capital del Valle del Cauca debió aclarar que el cambio en la medida será a partir del 5 de julio próximo.

Lo anterior significa que la restricción para mañana primero de julio es la que está vigente. Es decir, aplica para los vehículos particulares con placas terminadas en los dígitos 5 y 6.



(Puede leer: Con huertas urbanas transforman vidas en zonas vulnerables de Cali)



La Secretaría de Movilidad recordó a los caleños que el decreto de la medida de 'pico y placa' actual rige desde el 24 de enero pasado y termina el 1 de julio. La rotación del último dígito de la placa se haría el próximo martes 5 de julio.

⚠️#ATENCIÓN⚠️



La medida de Pico y Placa actual está vigente hasta el viernes 01 de julio cuya restricción aplica para los vehículos de placa terminadas en 5 y 6.



En cuanto esté listo el nuevo decreto, será publicado por nuestras redes oficiales.#TeQueremosCali💙❤️💚 pic.twitter.com/vfuLA8xsts — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) June 29, 2022

Y como este fin de semana es puente festivo, la nueva restricción comenzará a aplicarse desde el martes próximo.



La Secretaría de Movilidad resaltó que el nuevo decreto de la medida de 'pico y placa' no ha salido de manera oficial. Con la rotación, la restricción quedaría así para el segundo semestre de este año:



Lunes: 5 y 6

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0

Jueves: 1 y 2

Viernes: 3 y 4



Cabe recordar que la medida de 'pico y placa' rige para vehículos particulares en el horario de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.



(Le recomendamos: Tensiones y retención de abogado de joven muerto en cárcel de Tuluá)



Los vehículos de servicio público y taxis están exentos de la medida.

Más noticias

Nariño y Cauca se unen para hacerles frente a piratas en la Panamericana

Hallan enterrada en su patio a joven que llevaba tres meses desaparecida