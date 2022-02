Los exalcaldes Enrique Peñalosa, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez; el exsenador Juan Manuel Galán, el senador David Barguil, y el abogado y periodista Enrique Gómez adelantaron recorridos y actos en sus campañas en busca de la Presidencia de la República.



La jornada fue tranquila, excepto en la visita de Gutiérrez al centro de Cali, donde hubo protesta.

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, llegó con su lema de hacer y estuvo acompañado de la senadora y exgobernadora de Valle del Cauca Dilian Francisca Toro.



"No podemos seguir estancados en la carreta, en personajes que solo hablan, prometen y no hacen nada. La Presidencia no debe ser un concurso del más popular, sino una escogencia seria de aquel que haga, que trabaje, que solucione problemas Haciendo", dijo Peñalosa.

Campaña de Enrique Peñalosa con Dilian Francisca Toro y Tania Fernández. Foto: @ConcejalTania

El candidato anotó: "Gracias Cali! Qué gran recibimiento. Y gracias @DilianFrancisca: se nota el inmenso cariño que te tiene la gente en el Valle. Aquí estamos y aquí volveré como Presidente para hacer: devolver la seguridad, generar empleos y generar soluciones para la ciudadanía".



En el mismo recorrido, la concejal Tania Fernández apuntó: "La transformación la construimos entre todos; recorrimos las comunas 6 y 13 de Cali junto a nuestro candidato a la Presidencia de la República Enrique Peñalosa, un hombre con experiencia que conoce el país".

Juan Manuel Galán, en su visita a Cali. Foto: Campaña de Juan Manuel Galán

El exsenador Juan Manuel Galán también recorrió la capital vallecaucana y atrajo romería a su paso. Dijo no más mafias de los cárteles mexicanos y el Eln.



"Hoy levantamos esa bandera histórica del Nuevo Liberalismo: no más mafias. No descansaremos ni nos detendremos hasta acabar con ellas", sostuvo en la ciudad.



Rechazó la problemática de la inseguridad e hizo un llamado por los homicidios.

Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, se le vio acompañado de Maurice Armitage, quien estuvo en el primer cargo del Distrito de Cali en el pasado periodo.

Sergio Fajardo y Maurice Armitaje en el volanteo en Cali Foto: @sergio_fajardo

Su anuncio fue: "Mi compromiso con Cali es que tendrá un metro ligero conectado al MIO. No es posible que los caleños no tengan opciones dignas, seguras y eficientes para transportarse. Con educación, oportunidades y metro, Cali y el Valle recuperarán la confianza y volverán a ser protagonistas".



"Maurice Armitage está arriba en la lista de las personas más importantes, más valiosas y que yo más quiero del mundo de la política. Gracias, por haberme acompañado hoy en Cali", escribió Fajardo.

Mi compromiso con Cali es que tendrá un metro ligero conectado al MIO. No es posible que los caleños no tengan opciones dignas, seguras y eficientes para transportarse. Con educación, oportunidades y metro, Cali y el Valle recuperarán la confianza y volverán a ser protagonistas. pic.twitter.com/47xhxfGB98 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) February 4, 2022

La representante a la Cámara Catalina Ortiz Lalinde expresó: "Recorrimos llenos de esperanza el Valle del Cauca. Cali, Buga y Tuluá nos recibieron con entusiasmo y generosidad. Volanteamos con @sergio_fajardo ,@MauriceArmitage y jóvenes maravillosos. ¡Esta campaña todos los días se carga de más energía arrolladora! Vamos a ganar".

Federico Gutiérrez, precandidato a la presidencia. Foto: Héctor Fabio Zamora. El Tiempo

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Federico Gutiérrez llegó con su gira a Cali.



"Me comprometo a generar mejores oportunidades para las mujeres y los jóvenes. Fueron los más afectados por la pandemia", fue uno de sus mensajes.



Repitió que el alcalde de la capital del Valle, Jorge Iván Ospina, "no cuidó a los caleños en medio de las protestas sociales de segundo trimestre del año 2021".



Gutiérrez se dirigió al centro de la ciudad, donde lo esperaban algunos comerciantes.



Pero minutos después debió salir apresurado ante la algarabía y abucheos de personas que le decían: "No queremos más políticos promete humo”.

En Cali estuvo el senador y Presidente nacional del partido Conservador, David Barguil, quien expresó que "terrorismo en Arauca, Cali y atentado a gobernador del Caquetá son una estrategia del narcotráfico para desalentar a la sociedad y propiciar un apaciguamiento que facilite la no aspersión".



En los recorridos lo acompañaron el exsecretario de Gobierno de Cali Carlos José Holguín, el excongresista Álvaro López Gil y el concejal Richard Rivera, quien apuntó: "Acompañando a un gran amigo y líder como lo es nuestro candidato presidencial David Barguil".

Enrique Gómez, precandidato presidencial del partido político Salvación Nacional, también hizo su recorrido.

Enrique Gómez, en campaña Foto: @Enrique_GomezM

"Sin maquinarias ni el respaldo de clanes políticos, estamos recorriendo #Colombia, buscando llegar a cada ciudadano desde el corazón y la esperanza de salvar al país de las amenazas que hoy tienen en vilo su desarrollo".



Sus daros volvieron contra el Alcalde de Cali, a quien acusa de de ser cómplice de la 'Primera Línea', que encabezó el paro nacional desde el 28 de abril del año pasado.



"nos reportan que el ELN tiene un grupo de propaganda donde publicita sus ataques a nuestra Fuerza Pública. Dicho grupo hace parte la Primera Línea", aseguró.



"Lo del Cali es dramático: a Ospina solo le falta entregarle las armas de la Policía a los criminales para que salgan a matar a los ciudadanos", escribió en redes el candidato.

Mientras que el voluntariado de Gustavo Petro se reunió y dejó su proclama: "Lo reiteramos, con Cali nadie se mete. Y aquí decimos #PetroPresidente".

Miguel Uribe Turbay, en campaña al Senado Foto: Michel Romoleroux

A Cali llegó Miguel Uribe Turbay, secretario de Gobierno de Bogotá en el mandato de Enrique Peñalosa y candidato al Senado por el centro Democrático.



"Convoco a los caleños, a los vallecaucanos que creen en reestablecer el desarrollo y reinvindicar las instituciones", dijo Uribe Turbay,.



En su recorrido se refirió a dos operativos realizados por los organismos de seguridad



"Aquí, desde Cali, quiero dar un mensaje de reconocimiento a la Fuerza Pública. por la captura de cinco de los responsables del atentado terrorista contra el Esmad en Cali", dijo.



En ese mensaje por redes continuó, así: "Adicionalmente, por la operación en contra del Clan del Golfo en Antioquia. Es con hechos que se vence el terrorismo".



