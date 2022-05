Llegó a Cali el candidato a la Presidencia de la República Rodolfo Hernández. Su arribo se llevó a cabo en este lunes 9 de mayo.

Tarareó: "Oiga, mire, vea, estoy en Cali para que vea" para luego señalar: "¡Qué buen recibimiento me dieron los caleños!



El aspirante del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción a su llegada que no recibe dinero de ninguna persona. Dijo que el trabajo honesto es su principal fuente de financiación a sus 77 años.



Afirmó que "la universidad y la educación con oportunidades debe llegar a todas las zonas".



Dijo que hay una cobertura del 41 por ciento, aproximadamente, en educación superior".



El recorrido fue programado visitar esta tarde la plaza de mercado del céntrico barrio Alameda, uno de los sectores gastronómicos más apetecidos en Cali. Allí tuvo como objetivo visitar a comerciantes de la zona para destacar su trabajo y su tesón.



Así lo manifestó ante la comunidad de la galería de Alameda.



Indicó que trabajará de manera honesta y con mecanismos para garantizar la transparencia a la comunidad. Anotó que explicará cómo se hará la ejecución de los dineros públicos en cada proyecto.



Exaltó el labor de los trabajadores y al tiempo indicó la necesidad de que el Valle obtenga facilidades para su reactivación económica, por ser una de las regiones fue más golpada durante el paro nacional del año pasado, arrastrando desde antes la crisis por causa de la pandemia.



No obstante, considera que la población salió a las calles a hacer valer su derecho a la protesta, entre quienes había emprendedores que esperan más apoyo del Estado.



El candidato también tuvo programadas visitas a las instalaciones del MIOCable, que presta servicio en zona de la ladera y en las de la Unidad Deportiva, cerca del centro comercial Cosmocentro.



CALI