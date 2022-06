Mientras allegados de la campaña de Rodolfo Hernández manifestaron que esperan en Cali, este martes, al candidato presidencial, su fórmula para llegar a la Casa de Nariño, la caleña Marelen Castillo, ha venido visitando sitios en la ciudad.

Marelen Castillo se refirió en el recorrido que hizo el lunes en la capital vallecaucana sobre un video que fue viral que generó señalamientos de machista y misoginia.



El candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción dijo en ese video: “El ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos pero como tienen a toda la ciudadanía arruinada, la mujer le tocó ponerse a trabajar para aportar y complementar a los gastos de la casa. Esa es la verdad(...) Es bueno que hagan comentarios y que apoyen desde la casa. La mujer metida en el Gobierno, a la gente no le gusta. la mujer le tocó ponerse a trabajar para aportar y complementar a los gastos de la casa. Esa es la verdad”.



En una entrevista a la cadena radial Bésame, Hernández también sostuvo sobre el rol de la primera Dama en Bucaramanga, donde fue alcalde: “No, es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el gobierno a la gente no le gusta, porque ven que es invasiva y que ella no fue a la que eligieron. Al que eligieron fue al marido”.



También indicó: “Entonces, si hay algo que me tenga que decir, Socorro, mi esposa, ella me lo va a decir en la casa: ‘Hombre, yo estoy viendo eso, analicemos eso’, pero no estar metida allá con carro, chofer, asesores, gastando la plata de la ciudadanía”.

Hernández dijo en otro momento ante los señalamientos: "“Les quiero decir: no paren bolas, miren lo que hice en la alcaldía de Bucaramanga. De tres cargos directivos, dos eran mujeres. Eso es contundente, es un hecho real. Las mujeres son más trabajadoras, más concentradas, tienen más reservas morales, más de todo, eficientes y eficaces (...)".



(Lea también: Videos: así se colapsó Cali por emergencias e inundaciones, tras aguacero)



La candidata a la Vicepresidencia por su movimiento también aseveró: “En nuestra relación y cómo trabajamos denota que es cero machista (...), pero hay que explicar algo: Colombia es un país machista y tiene cultura machista".

Facebook Twitter Linkedin

Marelen Castillo, en su campaña en Cali. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

"Pero el ingeniero en nuestro relacionamiento y en el trabajo en equipo, con sus hechos y acciones privilegia a las mujeres: la gerente de la campaña es su esposa, su mamá es un personaje, lo acompaña permanentemente, es una campesina hecha a pulso, trabajadora; el equipo de campaña está conformado en su mayoría por mujeres. Cuando fue alcalde de Bucaramanga su equipo de trabajo estuvo conformado en un 70 % por mujeres”, aseguró Castillo.



“El respaldo que me ha dado a mí denota su respeto por la mujer. Invitó a una mujer como yo: una persona diferente, que no ha estado en política, que es transparente, que se ha hecho a pulso, ha estudiado y trabajado, para que lo acompañe. ¿Dónde más se puede evidenciar la confianza que tiene el candidato Rodolfo Hernández por las mujeres?”, sostuvo la candidata.



(Además: Repatriación de féretro de Gilberto Rodríguez no es sencilla ni rápida)



Ese lunes 6 de junio, la candidata estuvo en el barrio La Base, donde nació y se crió.



Este martes, la candidata visita diversas empresas, hablando con los diferentes gremios y escuchando las necesidades de diferentes sectores.

Facebook Twitter Linkedin

Marelen Castillo, en su campaña en Cali. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

A las 5:00 p. m. se reunirá con mujeres líderes sociales y empresarias de la región.



A las 6:00 p. m. se reunirá con microempresarios. Lo hará en el salón Hacienda El Paraíso, del Hotel Spiwak.



Marelen Castillo Torres es doctora en Educación de la Universidad de Nova, en Estados Unidos.



También es magíster en Administración del ITESM, en México.



Además es ingeniera industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, Licenciada en Química y bióloga de la Universidad Santiago de Cali.



Es la mayor de cinco hermanas y vivió en el barrio La Base. Es hija de una modista de Buenaventura y un vallecaucano pensionado como funcionario público. Se graduó en el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Cali.



En años anteriores fue directora de iniciativas Estratégicas del sistema Uniminuto, vicerrectora general académica de este estamento, así como rectora vrtual y a distancia del mismo.



(Puede leer: Ellos son los damnificados por creciente y la tormenta que azotaron a Cali)



También fue vicerrectora académica de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y decana de las facultades de Ingeniería y Ciencias Empresariales.



Ha trabajado en la gestión de la educación virtual y a distancia; en diseño de programas académicos y en la construcción de modelos educativos basados en esta metodología.



Es experta en diseño curricular de educación superior.



También presta sus servicios como consultora y académica del Ministerio de Educación Nacional.



CALI