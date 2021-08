Rodolfo Hernández debe rectificar acusaciones contra Dilian Toro

El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá acogió una tutela solicitada por la médica Dilian Francisca Toro, quien pidió proteger sus derechos a la honra y al buen nombre, frente a manifestaciones del ingeniero y político Rodolfo Hernández Suarez, durante un espacio radial en mayo pasado.



( Le puede interesar: Madre de niño quemado dice que fue un accidente en casa )

La sentencia, suscrita por la jueza civil María Fernanda Escobar Orozco, indica que se tutela el derecho al buen nombre y honra de la exsenadora Dilian Francisca Toro y su esposo, ordenándole a Hernández Suarez, “que el término de 48 horas siguientes a la notificación de este fallo, rectifique la afirmación que efectuó a través del medio masivo de comunicación el 27 de mayo de 2021”.



De acuerdo la providencia, el demandado deberá rectificar por considerar que no se basó en hechos ciertos y verídicos, trasgrediendo el derecho al buen nombre.



La acción de tutela de Toro Torres, del Partido de la U, no pretendía un castigo penal, sino solamente su rectificación. "Siempre he confiado en Dios y en la justicia colombiana; durante toda mi vida pública, cada vez que he sido requerida por los órganos de control y por la justicia, he puesto la cara y he demostrado mi inocencia”, dijo la exgobernadora.



Anotó que "siempre he acudido a los tribunales para que sea la justicia la que intervenga ante un misógino que se camufla en la excusa de hacer supuesta anti política, para calumniar, para mentir, para lograr ‘clicks’ y titulares agrediéndome como mujer, como esposa, como madre. Hoy la justicia me da la razón y le ordena al misógino bravucón, retractarse de las falsas y sucias acusaciones que hizo en público sobre mi familia”.



Según la líder vallecaucana, “no valen los ataques aleves en contra de una esposa, de una mujer, de una madre, ni en el hogar, ni el trabajo, ni en la política … en ninguna parte. No todo vale, seguiré luchando por enaltecer la actividad política, haciéndola como lo sé hacer: limpiamente”.

Lea más noticias de Colombia

Embarazadas del Valle no acuden a vacunarse contra el covid-19