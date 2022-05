Los robos en Cali siguen siendo un dolor de cabeza. En solo el primer trimestre de este año, las autoridades calcularon un promedio de más de 50 denuncias diarias.

Los datos se conocieron días antes de una balacera, a eso de las 11:30 de la noche, del pasado domingo 8 de mayo entre dos hombres en una moto y la Policía.



Todo empezó con una llamada de auxilio a la Fuerza Pública sobre un posible robo.



Luego se desató un cruce de disparos y los dos hombres, un colombiano, de 19 años, y un venezolano, de 30 fallecieron en el lugar.



Por ahora avanza la investigación.



A su vez, la semana pasada se conoció la denuncia de Armando Mejía en medios de comunicación que declaró haber sido víctima de un robo dos veces y en menos de cinco minutos.



La víctima no solo perdió su celular sino también la billetera, que le vio la primera pareja de ladrones en el bolsillo. De acuerdo con él, al relatarles a los segundos atracadores que ya lo había robado segundos antes, ellos no le creyeron.



"Les estaba tratando de explicar que ya me habían robado, pero a ellos no les importó eso", afirmó Mejía, en declaraciones a Noticias Caracol.



La Policía informó al respecto que estaban tras pistas para hallar a los responsables.



Según el programa 'Cali Cómo Vamos', entre enero y marzo de 2022 se reportaron 4.693 denuncias de hurtos a personas en Cali, 773 más que en 2021 (3.920 denuncias). De este modo, se registraron en promedio 52 denuncias diarias en Cali.



En relación con las denuncias de hurto de automóviles, se registraron 441 denuncias en Cali, 16 denuncias más que en el mismo periodo de 2021 (425 denuncias), frente a las denuncias por día, se registraron en promedio 5 entre enero y marzo de 2022.



Los hurtos de motocicletas subieron de 609 denuncias en 2021 a 698 en 2022. El promedio desde ocho denuncias diarias de hurto de esos vehículos.



En otras modalidades, entre enero y marzo de 2022, los hurtos a entidades financieras (4 denuncias), hurtos a comercio (592 denuncias) y hurto a residencias (295 denuncias), disminuyeron con respecto al mismo periodo de 2021 en Cali.



La Policía informó que siguen los operativos en la ciudad para bajar la delincuencia y la criminalidad.

Leve aumento de los homicidios, en tres meses en Cali

En el primer trimestre de 2022, el número de homicidios tuvo un leve incremento, mientras que los hurtos a personas saltaron a 52 casos diarios.



Es lo que dice el informe de Cali Cómo Vamos que reporta 249 homicidios entre enero y marco de este año, siete más que en el mismo período de 2021.



El aumento es de 2,9 por ciento frente al del año pasado cuando se reportaron 242 homicidios.



Para el período de 2022 se presentaron tres homicidios por día en Cali.



Autoridades dicen que esa cifra marca un descenso del promedio que llegó a estar en años pasados entre los cinco y hasta los seis casos diarios.



El coordinador de CCV, Marvin Mendoza, dijo que “desagregando los homicidios de 2022 por mes, en enero se registraron 74, en febrero ocurrieron 87 y por su parte, en marzo se presentaron 88 homicidios en la ciudad”.



