El candidato Roberto Ortiz detalla sus planes y hace duras críticas

El concejal y excongresista Roberto Ortiz, fundador de la empresa Apuestas Azar con el 'Chontico millonario', se describe a sí mismo como un hombre sensible, casado con Olga Lucía Campos, hace 37 años.

"Soy hijo de doña Rosa y padre de tres hijos. Tengo 31 perros y soy abuelo de cuatro hermosas niñas". Este tolimense, oriundo de Honda; concejal de Cali y excongresista fue un fuerte contendor de Jorge Iván Ospina en las pasadas elecciones a la Alcaldía. Hoy, por tercera vez, regresa al ruedo electoral.



¿Quién es Roberto Ortiz?

Me formé en la lucha, no en el privilegio y con esfuerzo me convertí en un empresario exitoso con vocación social. Llegué a la política para servirle a la gente y no a robarme nada (...). Durante los últimos cuatro años me destaqué como concejal denunciando la corrupción del alcalde Ospina, el más impopular del país y oponerme a todos los proyectos que afectaban las finanzas públicas.

¿Por qué asumir una campaña a la alcaldía de Cali por tercera vez?

Porque soy un hombre persistente que quiere aportarle progreso y desarrollo a la ciudad que me lo dio todo. Llegué a Cali cuando tenía 10 años y, desde entonces, aproveché todas las oportunidades de crecimiento que se me presentaban. Fue en Cali donde conocí a mi esposa, tuve mis hijos, hice mi empresa y nacieron mis nietas. Siento mucho amor por la capital del Valle. Estoy convencido de que trabajando junto a la gente podremos transformar esta ciudad, dándole progreso y seguridad. ¡Otra Cali sí es posible!

El candidato Roberto Ortiz. Foto: EL TIEMPO

¿Cuáles son las banderas de su campaña?

El Sistema Integrado de Seguridad de Cali, la movilidad (estado de vías y MIO), las oportunidades y 'Mujer Cali te cuida'.

¿Cómo mejorar la seguridad en Cali?

El Sistema Integrado de Seguridad de Cali contará con una inversión de 150 mil millones de pesos para ser distribuidos en inversión social y prevención del delito, es decir, programas que incentiven a los jóvenes para involucrarse en actividades lícitas, laborales, académicas y así evitar que caigan en las manos de los delincuentes. De otro lado, dividiremos la ciudad en cinco zonas y tendremos 60 drones, 500 alarmas inteligentes, 500 cámaras, 60 motocicletas de reacción inmediata y 50 vehículos blindados. Esto será ejecutado por la Policía Metropolitana que recibirá recursos del distrito para capacitar a 500 uniformados.



En educación...

Vamos a solicitarle al Gobierno Nacional el apoyo para habilitar 10 mil cupos dirigidos a los jóvenes para que se pueden capacitar en las actividades que más requiere el mercado laboral. Para eliminar las barreras invisibles en entornos académicos y prevenir que los menores accedan a las sustancias alucinógenas voy a implementar 'La patrulla escolar'.

El empleo es otro factor por resolver...

En empleo tenemos que mejorar la seguridad para generar confianza inversionista y atraer nuevas compañías que formalicen más puestos de trabajo en Cali.



Además, crearemos el Banco de las Oportunidades, el cual tendrá a disposición de los caleños, 100.000 millones de pesos para microcréditos con cero intereses. Está pensado para apoyar las microempresas o negocios barriales que generan progreso en la ciudad.

¿Qué grupos políticos y empresariales rodean su propuesta?

El movimiento ciudadano Firme con Cali, el partido Liberal y Mira, además, bases de otros partidos políticos que creen en mi programa de gobierno.

Roberto Ortiz, en el Concejo de Cali. Foto: Archivo particular

Hay quienes aseguran que usted tiene respaldo de las maquinarias. Inclusive hablan de que estaría con seguidores de Jorge Iván Ospina. ¿Eso es cierto?

Llevo cuatro años denunciando desde el Concejo la corrupción y la incompetencia de Ospina, pero Éder nunca se enteró, quizá porque vivía en Miami, mientras yo defendía los recursos públicos de la ciudad.



(Éder) me calumnia diciendo que estoy aliado con Ospina, pero él tiene en su campaña a Milton Castrillón, ponente de las megaobras del primer gobierno de Ospina, que tienen embargadas las casas de más de 120.000 familias; a Carlos Abraham Jiménez, al actual presidente del Concejo Carlos Rodríguez, al exsecretario de Salud Alexánder Durán, entre otros. Entonces, ¿quién tiene metidos en su campaña a los socios de Ospina: él o yo?



¿Por qué habló sobre una campaña sucia en su contra y se refirió a Alejandro Éder?

Porque Alejo está alejado de la realidad y se está inventando toda clase de infamias para afectarme, le duele que alguien de estrato popular gobierne, pero se le olvida que la abandonó en sus tiempos más difíciles, como en la pandemia y el estallido social.

Éder ha dicho que ha recibido ofensas, al igual que la esposa de él. ¿Qué piensa de eso?

Jamás lo ofendería con mentiras a él ni mucho menos a su señora esposa. Decir que es un niño rico, alejado de la realidad de la ciudad es completamente cierto. Durante la pandemia y el estallido social, ellos estaban en Miami asoleándose, mientras yo estaba con mi esposa y mis hijos recorriendo los barrios más pobres de Cali, haciendo ollas comunitarias para calmar el hambre de los más necesitados.



Eso no es un ataque, como tampoco lo es decir que quiere posicionar a su esposa como una líder social de la ciudad, cuando ella hace tan solo seis meses trajo su fundación a Cali, con claros fines electorales, y solo va a la galería (plaza de mercado) a tomarse fotos en campaña, lo mismo que a bailar salsa choke con la gente pobre para ganar likes.



Él me ataca a mí y a mi familia con mentiras, invirtiendo millonadas todos los días en redes, vallas y pasacalles difamatorios para desprestigiarme y yo solo digo la verdad de algo que sabe toda la ciudad. Esas no son ofensa. Es la simple realidad.

¿Cómo vio la alianza de Diana Rojas con Éder y luego la de Wilson Ruiz?

Bueno, ellos están en su derecho de unirse, así es la democracia. Lo que sí no compartí fue la forma en la que Éder y sus amigos de los millonarios presionaron a Diana Rojas para que declinara su candidatura y se les uniera.



Fue evidente el maltrato público y la violencia política contra la mujer que ejercieron contra ella. Su futuro y coherencia política quedaron en entredicho, porque no solo dejó tiradas a las personas que confiaron en ella, así como ya dejó tirada su curul en el Concejo una vez y me dejó solo denunciando la corrupción de Ospina (...).



Y además (Rojas) llegó a una campaña en la que tendrá que tomarse la foto con todos los políticos de los partidos tradicionales que tanto atacó.

Rojas lo cuestionó y dijo que siendo concejal, usted no habría adelantado debate político en el cabildo. ¿Que le responde?

Que mire quién fue la que dejó tirada su curul en el Concejo y me dejó solo luchando contra la corrupción y las irregularidades de la administración Ospina.

¿Por qué no participó en debates desde antes de lo que usted señaló era una campaña sucia en su contra?

Siempre tuve la disponibilidad de asistir a debates, pero primero se cruzaban con mi trabajo como concejal y luego al observar toda la violencia que ejercían contra mí decidí apartarme de esos espacios, no me iba a prestar para que mancillaran mi buen nombre y el de mi familia (...) Y sí estoy asistiendo a debates con la gente; hace poco hicimos uno sobre movilidad, pronto será de mujer y seguridad.

¿Usted haría llave con alguno de los candidatos a la gobernación del Valle? ¿Si es así con cuál? Haría llave con Dilian Francisca Toro?

Con cualquiera porque de ser electo alcalde de Cali tendré que trabajar de la mano con el gobernador o gobernadora electa y terminar con ese divorcio institucional. Se debe trabajar con unidad para poder generarle progreso a nuestra ciudad.

¿A menos de tres días de las elecciones invitaría a algún candidato a la alcaldía de Cali a ser parte de su campaña? Si es así, ¿con quién?

A quien crea que 'Otra Cali sí es posible'.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI