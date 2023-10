Elecciones en Cali: un final reñido entre Roberto Ortiz y Alejandro Éder

Tras las adhesiones de Diana Rojas y Wilson Ruiz, además del apoyo manifestado por el empresario Tulio Gómez, Alejandro Éder continúa subiendo en la intención de voto para llegar a la alcaldía de Cali.

Aunque desde el comienzo y durante gran parte de la campaña por el primer puesto de la capital vallecaucana el empresario del chance Roberto el ‘Chontico’ Ortiz estuvo arriba en las encuestas, en la recta final y con estas incorporaciones, Alejandro Éder, candidato por el movimiento Revivamos, se sitúa como uno de los favoritos.



Ese resultado pone el pulso al rojo vivo y consolida la remontada de Éder, que hasta hace unos meses se mostraba lejos de Ortiz en las encuestas.

Alejandro Éder y Roberto Ortiz

Uno de los aspectos que más preocupan a los caleños y por lo cual estas elecciones se han visto tan reñidas es la seguridad, pues en ninguno de los candidatos ven una propuesta sólida en materia de disminuir hurtos, sicariatos y otros hechos de violencia.



En el último año hubo 24.403 denuncias de hurtos a ciudadanos de a pie, la cifra más alta registrada en 18 años, de acuerdo con el programa Cali Cómo Vamos. En cuanto a los homicidios, Cali aparece entre las 50 ciudades más violentas del mundo. El año pasado, 989 personas fueron asesinadas en la ciudad.

Alejandro Éder, candidato definitivo para la alcaldía de Cali junto a Diana Rojas su aliada.

Ante el panorama, Éder dijo que se pasará de un presupuesto de 60.000 a 120.000 millones de pesos en seguridad. “Trabajaré de la mano con el Presidente y Ministerio de Defensa para hacer frente al delito transnacional, la industria de la cocaína y minería ilegal”, expresó Éder. Además, dijo que no apoya la militarización de Cali a pesar de los problemas de seguridad.



“La presentan como si fuera la solución mágica y no lo es. Necesitamos una política de seguridad con justicia e inversión social”, finalizó.



Por su parte, Roberto Ortiz propone un sistema integrado de seguridad para Cali con 150.000 millones de pesos, que irían de la inversión social.



“En Cali se soluciona con recursos y no con discursos”. El candidato dejó claro que no apoya la militarización ni tampoco que la ciudad sea epicentro de diálogos de paz.

Para el historiador y politólogo Guido Hurtado, si bien ambos candidatos han crecido en las encuestas, “Roberto Ortiz está tocando techo; Éder, no. En Cali hoy se está moviendo el voto de opinión, y lo que hay detrás del crecimiento de Éder son unos caleños que están creyendo que es la campaña que puede rescatar a la ciudad”.

Roberto Ortiz Urueña.

Por su parte, el analista y estratega político vallecaucano Álvaro Benedetti resalta que a Éder le estarían resultando efectivas las alianzas con Diana Carolina Rojas –tercera en las pasadas encuestas– y el exministro de Justicia Wilson Ruiz.



“Con esos apoyos logra tener una visibilidad que no había tenido en el inicio de la campaña y que lo perfila como un candidato que ha sumado no solamente nombres, sino que ha logrado unir voluntades de diversos sectores”, comenta.



En esta recta final, si bien se habla de un empate técnico, los expertos aseguran que a Éder lo favorece la tendencia.



Entre tensiones, alianzas y polémicas, Alejandro Éder ha liderado una campaña en la que por segunda vez intenta llegar a la alcaldía de Cali.



“Tendremos una Cali sin hambre a través de la red de comedores comunitarios, pasando de 700 a 1.000. De esa manera podemos alimentar a 120.000 personas. En la educación vamos a mejorar la calidad desde la primera infancia, ampliando la cobertura por lo menos en un 150 % y dando continuidad a los programas que hay”.



A nivel de empleo piensa crear 100.000 nuevos puestos e incentivar a las empresas que lo generen.

Roberto Ortiz, en el gran debate con EL TIEMPO.

El candidato Ortiz va por tercera vez en la contienda.



El concejal y empresario recibió coaval de los partidos Liberal y Mira. Sostiene que rechaza ser señalado con una supuesta cercanía con seguidores de Jorge Iván Ospina.

El candidato de Firme con Cali señaló, el pasado 13 de septiembre, que era blanco de una campaña sucia en su contra. Para el candidato, la inversión empresarial parte de la seguridad, sin la cual considera que “no habría inversión”.



“Hay que tener buena seguridad, y no es con discursos, es con recursos, y tenemos que buscar que aquí lleguen los inversionistas, porque si llegan acá pueden invertir; por eso he propuesto que en el oriente de la ciudad de Cali, entre Navarro y El Hormiguero, allí podamos hacer un área donde lleguen grandes empresas”.



Otro de los temas que más congregan a los caleños es el del transporte público, en el caso de la ciudad el sistema integrado MIO. Ambos candidatos señalan fuertes inversiones para recuperar los buses que se encuentran fuera de servicio y la garantía de ampliar vías y estaciones para un funcionamiento correcto que beneficie a los ciudadanos.



