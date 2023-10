Ortiz le respondió a Eder y lo acusó de querer convertir a Cali en “el nuevo Caguán”

Horas después de que el aspirante a la alcaldía de Cali, Alejandro Eder, anunciará que denunciaría penalmente a Roberto Ortiz, este le contestó y le mandó un mensaje a sus detractores.



Los dos candidatos se han visto envueltos en un rifirrafe que ha contado con ataques personales. En esta oportunidad, Ortiz se refirió a la supuesta denuncia de Eder y volvió a lanzarle indirectas al empresario.

"Con respecto a la denuncia que anunció el señor Eder en mi contra, me pronunciaré públicamente sobre ella una vez sea notificado por las autoridades”, empezó Ortiz.



‘El Chontico’ repitió las acusaciones a la familia Eder por su supuesta participación en el escándalo de Agro Ingreso Seguro. También, señaló que se han visto envueltos en líos de tierras.



“Los Eder han sido denunciados públicamente por ser despojadores de tierra y por sus supuestos vínculos con el paramilitarismo en Colombia. Las denuncias están en internet así que todos pueden entrar a consultarlas”, manifestó.



Ortiz criticó a Eder por supuestamente haber participado en los diálogos de paz en La Habana. Incluso dijo que querría convertir a Cali en el “nuevo Caguán”.



“¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a hacer de Cali una nueva zona de distensión para esta guerrilla? No señor, Cali tiene muchos problemas para que ahora este señor nos venga a traer más delincuencia con su falsa pose de experto en paz que no sabe sino salir corriendo cuando hay un problema”, añadió.



Días atrás, Alejandro Eder había asegurado que Ortiz estaba creando una “campaña sucia” y que había divulgado noticias falsas que afectaban a su familia. ‘El chontico’ negó las acusaciones y afirmó que el caso era al revés.



“Me ha tildado de mentiroso, de atracador, de violador, de todo. Inclusive, no ha tenido ni compasión con mi esposa que se está recuperando de un cáncer y que todos los días sufre por los ataques inclementes en las redes sociales por parte de este señor”, concluyó.



La respuesta llega luego de que Eder manifestará públicamente que denunciaría por injuria y calumnia a Ortiz.



“Como se hace campaña es como se gobierna, por eso veo con mucha preocupación cómo otra de las campañas viene haciendo unas campañas mentirosas y falsas en contra de mí, en contra de mi persona y en contra de mi buen nombre”, explicó Éder en ese momento.



Los dos candidatos se vieron las caras en el debate del pasado domingo, donde lanzaron acusaciones y se vieron envueltos en una discusión.



Silvia Contreras Rodelo

Redactora de NACIÓN

EL TIEMPO